Москва, 17 февраля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Убитая украинскими спецслужбами журналистка Дарья Дугина посмертно награждена премией в области философии, сообщили на Евразийском философском конгрессе, трансляция которого велась на официальном сайте.

Михаил Терещенко/ТАСС Дарья Дугина

«Специальная премия памяти вручена посмертно Владимиру Васильевичу Миронову («Метафизика не умирает. Избранные статьи, выступления и интервью»), Николаю Всеволодовичу Котрелеву («За 50 лет. Избранные труды») и Дарье Александровне Дугиной («Эсхатологический оптимизм. Философские размышления»)», — сообщили на мероприятии.

Отмечается, что конгресс проводится в Москве с 16 по 17 февраля впервые.

Как указано на сайте мероприятия, главная цель конгресса — организация свободной площадки для философских дискуссий с участием авторитетных российских и мировых философов.

Всего конгресс принял около 200 участников из 13 стран, включая Россию, Белоруссию, Германию, США, Китай и Иран.

Как передавало ИА Регнум, журналистку Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье, взорвав автомобиль, в котором она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

Первой подозреваемой в исполнении убийства является гражданка Украины Наталья Вовк. После совершения преступления ей удалось покинуть Россию. По данным следствия, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил её поддельными документами и автомобильными номерами.

В апреле 2023 года стало известно об аресте Ивана Рыбина. Весной 2022 года он занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Рыбин получил личные сведения о Дугиных (данные о месте их жительства, марки и номера принадлежащих им автомобилей и другую информацию) и продал их за 3350 рублей ранее судимому за мошенничество Даниилу Чоудхури. Последний отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Нагатинский суд Москвы 9 ноября приговорил экс-сотрудника МВД Ивана Рыбина и ранее судимого Даниила Чоудхури к четырём и одному годам колонии соответственно. Кроме того, Рыбина решением суда лишили звания майора полиции.