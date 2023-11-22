Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин постепенно превращается в главного российского спикера по общественно-важным вопросам, причем спикера консервативно-государственнического. Сначала он стал озвучивать позицию по ситуации с мигрантами, включающую в себя требование ужесточения законодательства (тем самым подвинув тех активистов, которые оседлали эту тему и раскручивали ее под националистическими лозунгами). Теперь же он высказывается по вопросам идеологическим. И предложил ни много ни мало поменять Конституцию России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

В 13-й статье Основного закона страны говорится о том, что «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие» и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». И эта статья отражала настроения начала 90-х годов, когда существовавшая в стране десятки лет единая коммунистическая идеология была тотально дискредитирована. Однако сейчас, по мнению господина Бастрыкина, пункт об идеологии нужно возвращать.

«Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция, и одна из целей СВО — денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма… С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ», — заявил глава Следственного комитета.

Многие люди, считающие себя частью патриотического лагеря, с этим согласились. Телеграм запестрел от сообщений о том, что идеология важна и нужна была еще вчера. И в теории они, конечно, правы — идеологию необходимо было вводить как минимум в 2020 году, когда страна пакетом принимала конституционные поправки. Когда в обществе развернулись баталии по целому ряду вопросов (начиная от включения в Основной закон страны Бога и заканчивая упоминанием русских людей), но только не по идеологии.

С другой стороны, три года назад ни государству, ни обществу эта идеология была не особо нужна. Власти (балансировавшие между либералами и консерваторами, между Западом и Востоком) не могли ее сформулировать, а живущие в стране люди не видели необходимости объединяться вокруг какой-то идеи. Даже слово «патриотизм» тогда все-таки было выхолощено и в какой-то степени даже дискредитировано различными профессиональными патриотами.

Сейчас же ситуация изменилась. Как абсолютно верно отметил Александр Бастрыкин, СВО внесла коррективы в существующую жизнь. Антироссийская часть элит либо сбежала, либо затихарилась. Влияние западных идей на Россию резко ослабло. Страна объединилась вокруг борьбы с внешним врагом — борьбы, где на кону стоит существование государства. И, самое главное, внешние «партнеры» удвоили или даже утроили усилия по стимулированию линий раскола внутри России. Используя для этого все возможности — от спонсирования националистов до дискредитации действующей власти.

В этой ситуации, конечно же, объединяющая идеология стала актуальной. Вот только проблема в том, что различные группы населения страны видят эту «единую идеологию» по-своему. И их видение может серьезно отличаться от того, какой эта идеология является на самом деле. Именно является, а не будет, поскольку контуры этой идеологии уже определены российской географией, историей и политологическими законами.

Так, эта идеология по определению не будет националистической. Россия — многонациональная страна, и любой этнический национализм (включая русский) для нее смерти подобен. По сути, нужна очередная итерация советской идеологии — без коммунизма, естественно, но с концепцией приоритета наднациональной идентичности. То есть, условно, наполнение новыми смыслами термина «россияне». Что, конечно, сильно не понравится различным националистам из Москвы и национальных республик.

Идеология не должна строиться и вокруг православия. Опять же потому, что хоть эта религия и является главной в России, но значительная часть населения исповедует другие варианты веры. Либо вообще являются атеистами. Поэтому опыт Ирана (где наднациональная идеология выстроена вокруг концепции Исламской Республики) нам не подходит. Даже в том случае, если мы поставим в центр идеологии просто «Бога».

С другой стороны, без божественного фактора наднациональную идеологию не выстроить. Ведь она должна быть основана не только на едином прошлом (включающем в себя общую культуру, образы Великой Отечественной войны и СВО), но и на будущем. Объяснять, почему все народы России должны жить вместе в рамках единого государства. И секулярных идей, основанных на материалистичной компоненте (типа «все будем жить богато») явно недостаточно, в том числе и потому, что в обозримой перспективе РФ вряд ли достигнет уровня жизни Франции или Германии. Здесь должна быть как раз идея некоего божественного предназначения, то есть мессианство. Которое существует в США и существовала, опять же, в Советском Союзе. Идея о том, что на россиян возложена миссия общемирового масштаба.

Но не нести всем демократию, как американцы, — мы не настолько глупы. И не подъемом «мира голодных и рабов» — мы это уже проходили и какой-то благодарности от значительной части стран этого мира не получили. Скорее, это должна быть идея ковчега. Государство, которое в атмосфере всеобщего безумия (европейского ультралиберализма, мусульманского радикализма, всеобщего наплевательства на международное право) сохраняет приверженность к консервативным общечеловеческим ценностям, заточенным на развитие нормального, здорового общества. И ценности эти (семья, уважение, повиновение закону и т.п.) берутся, если кто не знает, из религии.

Итого мы получаем идеологию, в основе которой лежит наднациональная идентичность, мессианство, психология ковчега и в то же время определенная секуляризация общества (необходимость которой очевидна после событий в Дагестане). Очевидно, что вокруг этого концепта будет множество споров, многие останутся недовольными. Очевидно также и то, что снова обострятся старые разногласия по линии православные/атеисты, мусульмане/православные, националисты/антифашисты и даже белые/красные.

Насколько эти расколы помогут нам сейчас, когда все патриотическое население страны должно объединиться вокруг единой идеи победы в СВО? Вопрос риторический. Так может лучше все-таки вернуться к формулированию общероссийской идеологии после завершения СВО?

Вопрос, как по мне, тоже риторический.