Автор более 1000 публикаций и печатных работ исторической, военно-политической и политэкономической тематики в таких изданиях, как «Однако», журнал МИД России «Международная жизнь», «Огонёк», «Профиль», «Компания», «Люди», газета «Культура», интернет-портал «Колокол России» и др. Участник, докладчик и член оргкомитета ряда международных форумов, семинаров и круглых столов.

Может ли мир расколоться на два торгово-экономических замкнутых блока, Западный с центром в лице США и ЕС и Восточный с центром в лице КНР и России, и к чему это может привести?

Иван Шилов ИА Регнум

С одной стороны, такую сценарную модель на днях обнародовал МВФ, а с другой — наш министр иностранных дел Сергей Лавров 8 ноября заявил, что Россия активно формирует неподконтрольные злонамеренному воздействию извне механизмы торговли, инвестиционного и экономического взаимодействия. То есть процесс обособления уже идёт.

Запад всё активнее и настойчивее требует от стран выбирать — или вы с нами (то есть в большей или меньшей степени наши вассалы), или вы с «изгоями» и против нас. Как говорится, маски сброшены и все всё начали называть своими именами, а столь уважаемый пока ещё международный институт, как МВФ, главным занятием которого, правда, является почти исключительно реструктуризация долгов, написал сценарий будущего, к которому привела деятельность его хозяев.

Что это за деятельность? Начнём с того, что глобализация по западному образцу — это не экономический проект, основанный на свободном рынке движения товаров, ресурсов, людей и капиталов. Это геополитический проект. Почему? Потому что положенные в его основу и задекларированные как абсолютные постулаты якобы экономические и рыночные потребности, мотивы и стимулы, выстраивались из известного доклада под названием «Пределы роста», в свою очередь исходившие из затратных параметров мировой экономики конца 60-х годов и представлений о демографическом взрыве.

Ни того, ни другого давно нет. Поэтому экономическое обоснование тотальной глобализации, и тем более её структурных основ с делением на центр, — генератор технологий, главный эмитент мировой резервной валюты, распределитель ресурсов (в том числе человеческих), сырья и капитала, а также контролёр духа и буквы глобализации и периферию в виде всевозможных источников успешной работы центра и жизни его обитателей, уже давно несостоятельно. Оно давно ушло на второй план, поскольку центр волюнтаристским образом самоделегировал себе функции политической надстройки глобализации, растворив в них экономический базис со всеми его выгодами, и сделал их определяющими.

Если некое отдельно взятое государство по каким-либо придуманным центром критериям вдруг не соответствовало отведенному ему глобализационным проектом месту и роли, то оно подлежало переформатированию путём принуждения к смене внутреннего и внешнего курса, а в случае сопротивления, путём подкупа элиты или цветной революции, путём организации регионального конфликта или гуманитарных бомбардировок. Государства, пытавшиеся защищаться от этого «катка» глобализации, вскрывались силовым путём подобно консервным банкам. Как следствие — напряжение начало расти с обеих сторон: и со стороны глобализаторов-неолибералов, и со стороны государственников-«почвенников» (назовём их так), которые не хотели становиться частью такой глобализации. Точнее, частью в том виде и форме, которые для них придумали и отвели.

По мнению «почвенников», глобализация должна быть более справедливой, равноправной, по настоящему открыто-рыночной, без двойных стандартов в вопросах национального субсидирования и защиты национальных рынков, без создания барьеров для прямых иностранных инвестиций (о том, сколько всего нашим и китайским бизнесменам не дали купить на Западе, написаны горы статей и уже даже книги), без политического диктата, и так далее.

Но центр воспринял такую позицию как бунт, и глобализация по западному образцу переросла в глобальную военно-политическую конфронтацию. Главными камнями преткновения этой конфронтации стали Россия и Китай. У нас эта конфронтация идёт в горячей фазе на Украине, у Китая пока еще в холодной в Южно-Китайском море вокруг Тайваня. В отношении России Запад во главе с США, как известно, открыто объявили своей целью на Украине нанесение военного поражения и максимальное ослабление по всем возможным направлениям, с тем, чтобы сделать жизнь граждан нашей страны невыносимой и таким образом заставить их сменить правительство. А то, в свою очередь, должно сменить курс и вернуться «в стойло», то есть в отведенное глобализаторами место в своём проекте.

Китай пытаются сломать пока что торговой войной и силовыми демонстрациями, которые шли весь октябрь и начало ноября в Южно-Китайском море. Так, например, 4 ноября американские ВМС провели в регионе учения, в которых приняли участие сразу два авианосца, «Рональд Рейган» и «Карл Винсон». До этого США провели в этом же районе масштабные военно-воздушные учения с привлечением Южной Кореи и Японии, что было впервые.

Photographer’s Mate 3rd Class Elizabeth Thompso Авианосец «Рональд Рейган»

Таким образом авторы проекта глобализации по западному образцу всё ещё окончательно не отказались от идеи довести начатое до конца, но, как и в победу Украины, верят в успех всё меньше. Поэтому и начали появляться сценарии альтернативного свойства. МВФ в этом плане, очевидно, только первая ласточка. Будут и другие. К новому году чем-то похожим, очевидно, разродятся датские инвестиционные банкиры из Saxo Bank, аналитики из Goldman Sachs, Morgan Stanley, Pricewaterhouse, из «большой тройки» международных, а по сути американских кредитных рейтинговых агентств S&P, Moody’s и Fitch Group, и так далее.

И тут как говорится, следите за руками. Все эти якобы независимые и якобы до мозга костей международные организации будут ненавязчиво подводить читателя своих прогнозов и сценариев к мысли, что тем, кто отойдёт от генеральной линии, ведущей к благу всего человечества, в любом случае будет плохо.

В сценарии МВФ, несмотря на все попытки придать ему налёт объективизма, четко транслируется мысль: в случае усиления тенденций регионализации и обособления «восточного блока» произойдёт сокращение доступа входящих в него стран к экспортным рынкам, что приведет к взлету цен на многие товары. А поскольку основная масса населения этого блока беднее, то удар по нему будет гораздо сильнее, чем по «западному». Он будет фактически отключен от источников передовых технологий и ряда компонентов, необходимых ему для проведения научных экспериментов, что в итоге если не остановит полностью, то заметно затормозит его развитие и увеличит отставание от «западного» блока. В общем, как считают в МВФ, больше всего пострадает в этой ситуации «восточный» блок.

Конечно, это алармистский сценарий для неокрепших умов. Во-первых, никто сегодня не может сказать, какие именно страны войдут в один и другой блок. За кем, например, пойдёт Африка, где уже очень велико влияние Китая, а российское на восходящем тренде? За кем пойдут страны Латинской Америки, которые сейчас одна за другой отзывают своих послов из Израиля, поддерживаемого Западом? За кем пойдут бывшие советские республики Средней Азии, где тоже растет влияние Китая, а наше как минимум заметно не падает? Чью сторону примет Индия? Однозначного ответа нет.

Во-вторых, в странах «восточного» блока сосредоточено гораздо больше необходимого для успешного экономического развития, чем в потенциально «западном». Так, например, только северные территории России (которые составляют 60% её площади) таят в себе более 20% всех разведанных и прогнозных запасов полезных ископаемых планеты. Это без Китая с его редкоземельной кладовой, без Африки, ну и далее по списку. В этом блоке сосредоточена не только основная масса необходимого «западному» собрату сырья, но и рабочие руки практически в неограниченном количестве и ценовом диапазоне, а также необъятные рынки сбыта.

Поэтому потерять всё это полностью он никогда не отважится.

А по сему миру нужна не глобализация по Западному геополитическому образцу, а здоровая регионализация и взаимодействие, основанное на законах действительно свободного рынка. Хотят они жить в своём «чудесном садике» основанном на собственных правилах, ради бога. Хотят общаться через забор региональных группировок? Пожалуйста. Будем обмениваться тем, чего не хватает друг у друга, взаимодействовать там, где обе стороны найдут это выгодным для себя, и этим ограничимся. Мы от этого только выиграем. Почему?

Прежде всего потому, что с определенческой точки зрения мировая экономика не тождественна мировому хозяйству. Современная мировая экономика — это просто движение денег и отношения людей вокруг и внутри него, а оторвавшиеся от хозяйства «взбесившиеся» деньги перестали быть его важнейшим регулятором и стимулятором. В рамках мировой экономики выгоднее стало получать немыслимые доходы от так называемых финансовых инструментов, чем что-то производить.

Единого мирового хозяйства как не было, так и нет. В рамках мировой экономики через мировой рынок взаимодействуют национальные хозяйства или национальные хозяйственные системы. В ходе глобализации по западному образцу это взаимодействие организовывалось крайне несправедливо, искаженно и деформировало национальные хозяйственные системы. Достаточно посмотреть на нашу. Сколько всего крайне нужного нашему хозяйству и населению мы уничтожили, затуманив себе голову будущей глобальной идиллией, не понимая до конца, что творим.

Возврат к здоровой регионализации — это в определенной степени возврат к здоровым хозяйственным системам, к отказу от денежного режима, угнетающего национальные хозяйства. Национальные хозяйства могут и должны создавать региональные группировки, во-первых, дополняя недостающие элементы в производственных и логистических цепочках, а во-вторых, с учетом дружественности стран-участниц этих группировок.

Мы уже предлагали, как выяснилось позже, недружественным странам создать единое торгово-экономическое и культурное пространство от Владивостока до Лиссабона. И куда нас послали? Сказали, никакой самодеятельности, только так, как скажем мы. Знайте своё место. Ну вот Лавров, собственно, и подвел итог этих стараний глобализаторов: Россия в критических сферах намерена полагаться исключительно на себя, а «на внешнем контуре не только исходим, но и формируем неподконтрольный Западу механизм обслуживания торговли, прокладки новых транспортных коридоров и налаживание производственно-сбытовых цепочек, которые не будут подвержены какому-либо пагубному злонамеренному воздействию извне». И это очень хорошо. Главное, не свернуть с пути.