Вера Понуровская
Последние публикации
О принципиальной непригодности технологий мусоросжигания для России
Специально для ИА REGNUM авторами предоставлена статья сотрудников Национального исследовательского университета «МЭИ» профессора И. М. Мазурина, инженера-эколога В. В. Понуровской и заведующего учебной лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники С. П. Колотухина «Системный анализ задачи...
1 ноября 2018
Мусоросжигательный завод Hitachi — худшее решение переработки ТБО
Доклад лауреатов Международной премии EcoWorld-2017 сотрудников Национального исследовательского университета «МЭИ» доктора технических наук Игоря Михайловича Мазурина, инженера-эколога Веры Владимировны Понуровской и заведующего лабораторией кафедры теоретических основ теплотехники НИУ «МЭИ»...
14 июля 2018
Возможно ли сжигать мусор и свалочный газ без диоксинов?
Переработка промышленных и бытовых отходов по объёму задач относится к отрасли, родственной угледобыче. Это справедливо как по физическим объёмам отходов, измеряемых десятками и сотнями миллионов тонн ежегодно, так и по количеству сотрудников, вольно или невольно задействованных в этой работе...
22 апреля 2018
30-летие Монреальского протокола — позорная дата в истории мировой науки
Гарун Тазиев, всемирно известный французский вулканолог. Предисловие к книге Ошота Хаммара «Озон — дыра из ничего»: «Стратосферному озону ничто не угрожает исчезнуть. Те, кто в течение последних десяти лет стараются убедить в этом человечество, изменяют научной истине. Это противоречит истине...
18 сентября 2017
Многие растения увеличивают концентрацию смертельного озона в городах
Мы привыкли считать, что посадка деревьев делает города чище и здоровее. Но во время аномальной жары городские растения на самом деле повышают уровень загрязнения воздуха. Оказалось, что до 60% приземного озона образуется из химических веществ, которые выделяют растения. Эти сенсационные данные...
20 мая 2017
Климатологи готовят Трампу ответный удар
Противники Дональда Трампа начали активную подготовку к празднованию Дня Земли и приуроченному к этому событию Маршу ученых (March for Science). Марш запланирован на 22 апреля, и уже по всей Америке были опубликованы призывы к участию в нем. Марш проведут по модели январского Марша женщин, который...
19 апреля 2017
Любой экологический каприз за ваши деньги!
Мировой энергетический совет поставил Россию на 116 место по показателям экологичности и энергоэффективности. Этот неутешительный факт был оглашен 15.03.2017 на конференции «Переход на наилучшие доступные технологии в энергетике: задачи государства и бизнеса», проходившей в рамках недели...
18 марта 2017
Опыт Австралии, достойный Книги рекордов Гиннесса
Известный филиппинский политик и эколог Лорен Легарда (Lorna Regina Bautista Legarda), одна из идеологов UNISDR — Управления ООН по уменьшению опасности бедствий — намерена 14 марта добиваться единодушного одобрения Сенатом ратификации Парижского соглашения по климату в третьем чтении. Лорен...
14 марта 2017
Скажи, какие у тебя НМУ — я скажу, какая у тебя НДТ
Перечень поручений президента РФ по итогам Госсовета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», 24.12.2016: «1. Правительству Российской Федерации: б) внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на снижение выбросов вредных...
7 марта 2017
Нам нужны не мусоросжигательные заводы, а отрасль переработки отходов
В России сегодня 90% твёрдых бытовых отходов (ТБО) пока депонируется, то есть свозится на свалки, поскольку у нас в стране много бросовых земель. Депонирование позволяет отложить проблему переработки мусора на неопределенный срок. Однако накопив 30 млрд тонн бытового мусора на свалках...
3 марта 2017
Майдан для Трампа — на этот раз «зеленый»
Дональд Трамп уже после отречения 23 февраля от своих еретических взглядов на глобальное потепление призвал своих сторонников выйти на улицы. И они вышли, правда, только в понедельник 27 февраля. По всей стране прокатилась волна митингов и демонстраций в поддержку Трампа, особенно яркими стали...
1 марта 2017
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
Дональд Трамп неожиданно открылся мировой общественности как человек сентиментальный и высоко ценящий родственные узы. Под влиянием дочери Иванки Трамп и зятя Джареда Кушнера Президент США отказался выйти из Парижского соглашения по климату. Родственники президента считают, что противодействие...
25 февраля 2017
Сжигание мусора несовместимо с концепцией устойчивого развития
Доклад доктора технических наук Игоря Михайловича Мазурина (НИУ МЭИ) и инженера-эколога Веры Владимировны Понуровской (НИУ МЭИ) на XXV заседании Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля» 31 января 2017 года. Сегодня на территории...
18 февраля 2017
Росгеологию лишили монополии на неразведанные участки углеводородов
Лицензию на малоизученный участок недр теперь будут получать компании, первыми подавшие документы. 16 января Минюст зарегистрирован соответствующий приказ Минприроды, касающийся заявительного принципа получения прав пользования недрами нефтегазовых участков. Минприроды объясняет распространение...
16 января 2017
Монреальский протокол против «зелёной» энергетики России
«Фреоны — это рабочие тела энергетических циклов, превращённые в инструмент глобальной политики» доклад доктора технических наук Игоря Михайловича Мазурина, НИУ «МЭИ» и инженера-эколога Веры Владимировны Понуровской, НИУ «МЭИ» на заседании секции Дегазации земли Московского общества испытателей...
27 декабря 2016
Чему нас учит шведское экологическое законодательство
«О необходимости Экологического кодекса для устранения противоречий в российском законодательстве» доклад инженера-эколога Национального исследовательского университета «МЭИ» Веры Владимировны Понуровской на секции «Угрозы Парижского соглашения и необходимые меры противодействия»...
30 октября 2016
Монреальский протокол и ВТО уничтожили систему санитарного контроля РФ и ЕС
Россия вновь, уже в который раз, стала объектом для экспериментов по поиску альтернатив для запрещённых Монреальским протоколом фреонов. С 2013 года ЮНИДО предлагает в качестве заменителей аммиак и изобутан. В течение четверти века пытливая мысль «зелёных» энтузиастов старается создать...
22 августа 2016
В повестку года экологии: Какой Экологический кодекс нужен России — 2
При разработке Экологического кодекса РФ потребуется пересмотр практически всего блока законодательных актов данной отрасли права на предмет внесения в них изменений или признания их утратившими силу. Возникает ряд вопросов, которые невозможно игнорировать. Какие принципы должны лечь в основу...
3 июня 2016
В повестку года экологии: Какой Экологический кодекс нужен России — 1
В России создалась опасная ситуация, когда теоретически можно принять противоречащие друг другу природоохранные законы, и они будут действительны, потому что основные принципы, заложенные в них, сравнить не с чем. Такое положение дел обусловлено отсутствием Экологического кодекса, а, следовательно...
3 июня 2016
Почему в России нет Экологического кодекса?
Доклад на Круглом столе в ИА REGNUM «Климат: итоги Парижского саммита и смысл Парижского соглашения» Кризис в российской холодильной промышленности (практически уничтоженной) и энергетике (неприлично энергорасточительной) обусловлен во многом кризисом национального и международного природоохранного...
18 декабря 2015