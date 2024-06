Вашингтон, 19 апреля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Противники Дональда Трампа начали активную подготовку к празднованию Дня Земли и приуроченному к этому событию Маршу ученых (March for Science). Марш запланирован на 22 апреля, и уже по всей Америке были опубликованы призывы к участию в нем.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Марш проведут по модели январского Марша женщин, который привлек около 500 тысяч непосредственных участников и около 5 миллионов сочувствующих по всему миру. Кроме Вашингтона, этот марш поддержали Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сиэтл. Одно из ключевых требований этой акции было защитить окружающую среду и население от необратимых климатических изменений.

Участники грядущего Марша ученых в особенности недовольны отменой «Плана Чистой Энергии» Барака Обамы и обещанием Дональда Трампа сократить финансирование научных программ на $7 млрд. Более 220 организаций, в том числе Американская ассоциация содействия развитию науки (American Association for the Advancement of Science), Американский геофизический союз (American Geophysical Union) и Союз обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) уже заявили о своей поддержки Марша.

Главный марш пройдет в Вашингтоне, но его также поддержат главный медицинский центр страны — Бостон, технологический — Сан-Франциско и нефтяной — Оклахома-Сити. Марш пройдет под лозунгом «Наука, а не молчание!«

Одна из активистов марша, морской биолог Аяна Джонсон заявила, что «во всем мире существует тенденция антиинтеллектуализма, когда власть играет на эмоциях избирателей, игнорируя научные факты».

Другой активист Роберт Янг, специалист по прибрежной геологии Университета Западной Каролины, считает, что главная задача ученых в борьбе с глобальным потеплением — это агитация и повышение информированности населения. Янг выступает за создание утреннего ток-шоу на радио и за «работу с населением по месту жительства».

Согласно исследованиям социологов большая часть общественности поддерживает Марш ученых. Тем не менее, немало и тех, кто одобряет политику Трампа. Неоправданно жесткие меры по охране окружающей среды, принятые администрацией Барака Обамы, привели к ограничению развития некоторых отраслей промышленности и сокращению рабочих мест.

Джейсон Ллойд, менеджер программы Consortium for Science, Policy, & Outcomes Университета Аризоны заявил, что «Марш ученых приведет к обострению, а вовсе не разрядит создавшуюся в стране напряженность».

Даже некоторые организаторы Марша готовы признать, что он не изменит сложившуюся ситуацию. «Я не думаю, что эти события окажутся поворотными. Но в Конгрессе должны знать, что избирателям не безразлична наука», — заявил Эндрю Розенберг, член Союза обеспокоенных ученых.

Оценить последствия Марша ученых мы, безусловно, сможем только после 22 апреля. Однако уже сейчас мы можем предвидеть усиление раскола в научной среде, обострение социальной напряженности и использование экологии в качестве политического инструмента.