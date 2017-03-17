Москва, 18 марта, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Мировой энергетический совет поставил Россию на 116 место по показателям экологичности и энергоэффективности. Этот неутешительный факт был оглашен 15.03.2017 на конференции «Переход на наилучшие доступные технологии в энергетике: задачи государства и бизнеса», проходившей в рамках недели российского бизнеса.

«Наилучшие доступные технологии»

Напомним, что экологичность и энергоэффективность являются основными критериями всех наилучших доступных технологий (НДТ) в мире. Руководитель Бюро НДТ Дмитрий Скобелев отметил: «Сегодня мы только на середине пути, пока сами не понимаем — ближе к началу или ближе к концу». Тем не менее, уже опубликовано несколько справочников НДТ экологической направленности. Однако при более подробном рассмотрении становится очевидно, что они не смогут не только повысить рейтинг России по шкале экологичности, но и обеспечить конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

Дело в том, что любой справочник НДТ согласно ПНСТ 21−2014 «Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-технического справочника» должен содержать раздел 3 «Текущие уровни эмиссии в окружающую среду». И предприятие не должно превышать именно эти уровни эмиссии. О том, что нормирование по НДТ не учитывает необходимость соблюдения норм предельно-допустимых концентраций, мы уже рассказали в статье «Углеродный налог — гвоздь в крышку гроба российской экономики»:

"Вообще введение принципов нормирования воздействия на окружающую среду по НДТ на территории России представители Комиссии ЕС в Москве начали лоббировать ещё в начале 2000-х годов. Нормирование ПДВ по ПДК мешало транснациональным компаниям стран ОЭСР сбрасывать грязные и устаревшие технологии в Россию. А нормирование ПДВ по НДТ было ими отработано в процессе сброса грязных и устаревших технологий в развивающиеся страны. Поэтому в этом процессе оценка реальной экологической эффективности НДТ — это недопустимая операция, раскрывающая всю мошенническую суть процесса по «открытию калитки» для сброса грязных технологий в Россию».

Ярким подтверждением этого могут служить текущие уровни выбросов в атмосферный воздух от мусоросжигательных установок, превышают ПДК этих же веществ зачастую на три порядка.

Таблица 1. Текущие уровни выбросов в атмосферный воздух от мусоросжигательных установок

Диоксид азота

Оксид азота

Диоксид серы

Оксид углерода

Сумма предельных углеводородов

Углерод (сажа)

Взвешенные вещества

Бензапирен, нг/мЗ

Хлористый водород

Фтористый водород

Диоксины (полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны) в пересчете на2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин, нг/нм3

Ртуть и ее соединения

Кадмий и его соединения

Таллий

Причем контролировать такие опасные загрязнения, как диоксины, кадмий, таллий, ртуть и ее соединения, согласно все тому же Справочнику, собираются раз в год (см. статью «Сжигание мусора несовместимо с концепцией устойчивого развития»).

Но самое масштабное экологическое нововведение, связанное с НДТ, нас ожидает в 2019 году. Это введение комплексного экологического разрешения (КЭР).

«Комплексное экологическое разрешение (КЭР) это процедура, по которой все объекты I категории опасности будут обязаны пройти экологическое освидетельствование, начиная с 1 января 2019 года» (ст.31.1, №219-ФЗ от 21.07.2014, ред. от 03.07.2016).

Как следует из названия, данный вид разрешения заменит ранее разделенные процедуры экологического согласования ПДВ, НДС, ППЭК, лимиты по отходам, ПМООС и др. Поменяются таксы и методики разработки нормативов допустимых сбросов и выбросов, форма декларации о воздействии на ООС, а также порядок деятельности инспекторов и органов госнадзора.

«I категория опасности (высшая) включает в себя промышленные объекты из отраслей:

— Горнодобыча, металлургия, химическая, целлюлозо-бумажная промышленность;

— Сельскохозяйственные комплексы;

— Профессиональные компании по утилизации отходов».

Главная опасность состоит в том, что если предприятие получает КЭР, то впредь отчитываться оно должно будет только по выбросам маркерных веществ, предусмотренных справочниками НДТ. Например, в разрабатываемом сейчас справочнике по добыче природного газа маркеров всего пять. А все остальные вредные вещества нормированию не подлежат, и их предприятие сможет выбрасывать в неограниченном количестве.

Интересно, на какой строчке экологического рейтинга окажется Россия после внедрения всех этих замечательных нововведений?