Москва, 16 января, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Лицензию на малоизученный участок недр теперь будут получать компании, первыми подавшие документы. 16 января Минюст зарегистрирован соответствующий приказ Минприроды, касающийся заявительного принципа получения прав пользования недрами нефтегазовых участков. Минприроды объясняет распространение заявительного принципа на жидкие полезные ископаемые необходимостью увеличения инвестиций в геологоразведочные работы ГГР на 30%, финансирование которых значительно сократилось в 2016 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению главы Минприроды Сергея Донского, заявительный принцип ранее двух лет хорошо зарекомендовал себя при выдаче лицензий на участки с месторождениями твердых полезных ископаемых — количество выдаваемых в год лицензий увеличилось приблизительно в 5 раз.

В приказе определены предельные количественные критерии по площади и количеству участков недр, предоставляемых в заявительном порядке — не более трех участков недр площадью не более 100 кв. км — для твердых полезных ископаемых; не более трех участков недр площадью не более 500 кв. км — для углеводородного сырья.

Документом установлен временной промежуток, в течение которого действует ограничение по количеству участков недр (3 участка) для предоставления одному заявителю — календарный год, при условии отсутствия в течение двух лет, предшествовавших дате подачи соответствующей заявки, нарушений условий пользования недрами по лицензиям на пользование недрами, ранее полученным ими в заявительном порядке.

Кроме того, в приказе устанавливается возможность предоставлении в пользование по заявительному принципу участков недр в целях геологического изучения нижележащих (вышележащих) горизонтов, а также флангов разведываемых и (или) разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, по которым в государственном балансе запасов полезных ископаемых отсутствуют данные о наличии запасов.

В отношении флангов разведываемого и (или) разрабатываемого месторождения — не более 100 кв. км — для твердых полезных ископаемых; не более 300 кв. км — по участкам недр на алмазы; не более 500 кв. км для углеводородного сырья (очень мелкие, мелкие и средние месторождения) и не более 1000 кв. км (крупные или уникальные месторождения).

Ограничения по количеству и размеру участков недр в отношении нижележащих (вышележащих) горизонтов разведываемого и (или) разрабатываемого месторождения не установлены.

Для Росгеологии это означает то, что она лишится права получать без проведения аукционов и конкурсов малоизученные участки недр для проведения геологоразведочных работ (ГРР). Исключение для Росгеологии сделано только в отношении неограниченного количества участков недр. Ранее лицензии на неизученные участки недр без аукционов и конкурсов имела право получать только Росгеология со 100%-ным госучастием.

Остается только напомнить, что правовое определение заявительного принципа в России отсутствует.