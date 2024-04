Вашингтон, 1 марта, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Дональд Трамп уже после отречения 23 февраля от своих еретических взглядов на глобальное потепление призвал своих сторонников выйти на улицы. И они вышли, правда, только в понедельник 27 февраля. По всей стране прокатилась волна митингов и демонстраций в поддержку Трампа, особенно яркими стали акции в Колорадо, Луизиане и Флориде. Люди, одетые в цвета американского флага, несли плакаты «Мы любим Трампа», «Боже, благослови Трампа», «Трамп — наш путь». Вот только самый многочисленный из этих митингов собрал не более 200 человек. Новые акции сторонники Трампа запланировали на 4 марта, надеясь, что в выходной день к ним примкнет больше людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Демократы подготовились к противостоянию более основательно. Они применили против Дональда Трампа технологию цветных революций, блестяще отработанную американскими спецслужбами под руководством лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы в Ливии, Сирии и на Украине. Как недавно стало известно, большая часть общественных организаций, организующих протесты против действующего президента США, финансируется одним из главных специалистов в этой области конгрессменом Джорджем Соросом и его Фондом «Открытое общество», что Сорос и правление фонда категорически отрицают.

Ряд экологических организаций, такие как Сьерра-Клуб, Совет по охране природных ресурсов США, а также Центр биологического разнообразия планируют провести три судебных процесса в течение последующих четырех лет против Дональда Трампа.

С помощью этих процессов «зеленые» будут пытаться реанимировать нормативные экологические документы эпохи Барака Обамы, отмененные Дональдом Трампом, такие как «План чистой энергии» (Clean Power Plan), «Стандарты углеродного загрязнения» (Carbon Pollution Standards), «Стандарты качества воды» (Waters of the US Rule), «Национальные стандарты качества атмосферного воздуха» (National Ambient Air Quality Standards (NAAQS)), а также стандарты, касающиеся выбросов парниковых газов и некоторые стандарты нефтяной и газовой отраслей.

Чтобы подготовить почву для судебных процессов, экологические активисты не перестанут устраивать в США народные волнения и демонстрации под климатическими лозунгами. Так, после демонстраций в Филадельфии и Калифорнии, в Вашингтоне состоялся «Марш женщин» (Women's March), который привлек около 500 тысяч непосредственных участников и около 5 миллионов сочувствующих по всему миру. Кроме Вашингтона, этот марш поддержали Чикаго, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сиэтл. Одно из ключевых требований этой акции было защитить окружающую среду и население от необратимых климатических изменений.

И это далеко не предел. На 22 апреля, в День Земли, запланирован так называемый «Марш ученых» (March for Science), а на 29 апреля — «Народный климатический марш» (People's Climate March). Организатор последнего Пол Гестос заявил, что «борьба за климат — это продолжение борьбы за экономическую и расовую справедливость». И хотя ни место проведения, ни маршрут этого марша пока неизвестен, о желании в нем поучаствовать в соцсетях уже заявили около 20 тысяч американцев.

Удивляет то, что американский майдан имеет насыщенный «зеленый» цвет, так как оказалось, что легче всего вывести на улицу оппозиционно настроенных по отношению к Трампу американцев не на основе этнических (стена на границе с Мексикой), религиозных (запрет на въезд в США для мусульман из нескольких стран) или социальных противоречий (ликвидация системы медицинского страхования Обамы), а за счет мобилизации истинно верующих в антропогенное глобальное потепление и в то, что Парижское соглашение именно для борьбы с потеплением и придумано.

Похоже, «гугеноты» Трампа в уличных боях проиграют, так как силы слишком неравны: для них Парижское соглашение чревато лишь повышением энергетических тарифов, а для «католиков» Обамы выход из Парижского соглашения — конец света, не меньше. Кроме того, как пишут республиканцы, в распоряжении демократов имеется революционная армия из 30 тысяч пропагандистов и провокаторов, созданная Обамой еще в 2015 году в университетских кампусах за федеральные деньги. Эта армия способна оперативно вывести на улицы по стране сотни и миллионы протестующих, что она блестяще продемонстрировала за последние дни.