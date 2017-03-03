Известный филиппинский политик и эколог Лорен Легарда (Lorna Regina Bautista Legarda), одна из идеологов UNISDR — Управления ООН по уменьшению опасности бедствий — намерена 14 марта добиваться единодушного одобрения Сенатом ратификации Парижского соглашения по климату в третьем чтении.

Нико Пиросмани Неоцененный вклад России в борьбу с глобальным потеплением. Реликтовая технология получения молока с катастрофическими выбросами парниковых газов — сегодня почти полностью вытеснена в России (в отличие от Запада!) низкоуглеродной технологией получения молока на основе пальмового масла

Лорен Легарда является автором нескольких филиппинских законов о защите окружающей среды и климата, в том числе Закона об изменении климата 2009 года. Легарда утверждает, что промедление в борьбе с глобальными изменениями климата чревато для нации увеличением числа стихийных бедствий, которые часто обрушиваются на Филиппины:

«Апатия и задержка в борьбе с изменением климата может привести к уязвимости климата и увеличению числа стихийных бедствий, а следовательно, к социальной несправедливости».

Филиппины действительно уязвимы для штормов, тайфунов, землетрясений, наводнений, извержений вулканов, засухи и других стихийных бедствий. По крайней мере 60% от общей площади страны, на которой проживает 74% населения, подвергается воздействию многочисленных опасностей. Однако переход на возобновляемые источники ради сокращения выбросов парниковых газов энергии может обернуться для Филиппин катастрофой, только на этот раз технической.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

Ратификация Парижского соглашения уже негативно отразилась на Австралии, которая имеет примерно те же климатические условия, что и Филиппины.

Напомним, что после сильного шторма осенью 2016 года из-за обрыва линий электропередач Южная Австралия была погружена во тьму, а отключения энергии в декабре того же года на нескольких крупных промышленных предприятиях потребовали от правительства многомиллионного возмещения ущерба. Отметим, что все ветровые электростанции на время шторма в стране отключают по соображениям безопасности. Один из крупнейших операторов энергетического рынка Австралии АЕМО пришел к выводу, что страна слишком зависима от своих возобновляемых источников энергии.

В результате бывший премьер-министр Австралии заявил, что доля возобновляемых источников энергии может быть уменьшена за счет строительства угольных электростанций, которые характеризуются высокой эффективностью и низким уровнем выбросов вредных веществ, а, следовательно, могут решить проблему энергетической безопасности страны.

Это заявление вызвало резкую негативную реакцию со стороны оппозиции. Оппоненты вице-премьер-министра ссылались на результаты независимого исследования, сделанного по заказу правительства Австралии, вывод которого состоит в том, что Австралия не сможет выполнить взятые на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения без перехода на возобновляемые источники энергии.

Таким образом, Австралия попала в капкан, который сама же себе и расставила: с одной стороны, климатические условия материка требуют сокращения доли возобновляемой (солнечной и ветровой) энергетики в целях обеспечения безопасности и надежности энергоснабжения, а с другой — для сокращения выбросов парниковых газов необходимо увеличение доли возобновляемой энергетики. Сохранение угольных станций в качестве резервных из-за двойных затрат. Этот же аргумент использовало российское Минэнерго, выступая против инициативы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке безуглеродной зоны: для обеспечения надежности в условиях Крайнего Севера все равно придется иметь традиционные резервные мощности.

Напомним, что Австралия не только подписала Парижское соглашение, но и установила национальную цель — перевести 23% своей энергетики на возобновляемые источники энергии. В Южной Австралии доля возобновляемой энергетики должна составить 50% уже к 2025 году, что превышает федеральный показатель более чем в два раза. После вышеупомянутых отключений электроэнергии министр Австралии по вопросам окружающей среды подверг критике государственную энергетическую политику, заявив:

«Австралия создает самые высокие цены за электроэнергию на внутреннем рынке, будучи единственной страной с общегосударственными отключениями электроэнергии».

Возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить растущие энергетические потребности, а это значит, что уголь еще очень длительное время будет оставаться неотъемлемой частью мирового энергетического баланса. Поэтому на сегодняшний день для большинства стран крайне актуальна проблема использования угля и одновременно соблюдения обязательств по Парижскому соглашению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Протоколы

Главные надежды в решении этого противоречия борцы с глобальным потеплением связывают с технологией секвестрации (CCS) углекислого газа, образующегося при сжигании углеводородов. Технологии секвестрации сводятся к захвату, транспортировке и последующему захоронению углекислого газа. Однако, у этих технологий слишком много минусов.

С точки зрения энергетики CCS приводят к дополнительному использованию энергии и ресурсов на собственные нужды предприятия, таким образом, снижается энергоэффективность производства.

С точки зрения климатологии CCS не успеют достигнуть зрелости вовремя, чтобы решить проблему глобального потепления

С точки зрения технологии:

1. оценки геологического потенциала захоронения имеют огромный разброс — для захваченного углекислого газа может не оказаться места под землей;

2. CCS в промышленных масштабах еще не использовалась;

3. процесс улавливания углекислого газа сопряжен с образованием химических отходов.

С точки зрения безопасности:

1. безопасность технологии не доказывается пилотными проектами, так как их продолжительность в лучшем случае не превышает 15−17 лет;

2. утечка углекислого газа может привести к загрязнениям атмосферы и воды, а также массовым отравлениям.

С точки зрения экономики:

1. стоимость электроэнергии в случае внедрения CCS резко возрастет;

2. общество должно взять на себя обязательства по оплате мониторинга хранилищ углекислого газа;

3. демонстрационные проекты CCS оплачиваются государством, то есть налогоплательщиками.

Однако, несмотря на вышеприведенные аргументы, по данным Международного энергетического агентства, после Парижского соглашения именно технологии CCS будут иметь решающее значение для ограничения будущего повышения температуры до 2ºС. Так что страны, которые начнут активно внедрять технологию CCS, имеют все шансы потеснить Австралию с первого места по стоимости электроэнергии. Но предчувствую, что Зеленый континент без боя не сдастся.