Вашингтон, 25 февраля, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Дональд Трамп неожиданно открылся мировой общественности как человек сентиментальный и высоко ценящий родственные узы. Под влиянием дочери Иванки Трамп и зятя Джареда Кушнера Президент США отказался выйти из Парижского соглашения по климату. Родственники президента считают, что противодействие необратимым изменениям климата на планете должно стать одним из приоритетов политики Трампа.

iphonedigita Лицо Дональда Трампа

Однако, все это больше похоже на хорошо спланированный ход. Напомним, что будучи кандидатом в президенты США, Трамп неоднократно критиковал Парижское соглашение по климату и обещал его отменить в случае своей победы. Тем не менее, уже в декабре прошлого года Трамп встречался с Альбертом Гором, бывшим вице-президентом США и главным борцом с изменением климата. Гор охарактеризовал эту встречу как «искренний поиск точек соприкосновения».

Кроме того, по всей Америке прокатилась волна демонстраций в поддержку Парижского соглашения. Причиной разрушения самой высокой в США плотины Оровилл неожиданно было признано глобальное потепление. И это несмотря на то, что экологические активисты и местные чиновники вот уже более 10 лет предупреждали об опасности катастрофического наводнения ниже плотины.

Уильям Хоппер, претендент на должность советника по науке и профессор физики Принстонского университета, неоднократно высказывался о сторонниках потепления климата как о «культе стеклоглазых», способной навредить имиджу всей американской науки. Тем не менее, этот же человек вдруг сделал парадоксальное заявление о том, что «без тени сомнения, человек является главной причиной изменения климата на планете».

Создается впечатление, что Дональд Трамп использовал свои обещания выйти из Парижского соглашения, сократить финансирование климатических проектов и направить эти средства на развитие промышленности и энергетики США исключительно как средство привлечения электората.