Сергей Потеряев

Автор

Родился в Екатеринбурге в 1988 году. Закончил в 2010 году Уральский Федеральный Университет. Живет и работает в Екатеринбурге. Член союза фотохудожников России с 2010 года. Работы Сергея выставлялись в России, Литве, Австралии, ЮАР, Малайзии, Швейцарии, Румынии, Великобритании, Болгарии, Италии, Гватемале, Китае, Словакии, Австрия, Голландии, Польше, Литве, Германии. Избранные награды: 2017 Стипендиат правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства. 2016 Победитель международного фотоконкурса «Wortimbild», Клагенфурт (Австрия) 2013 Гран-при Cortona On The Move «OFF Circuit prize», Кортона (Италия) Гран-при 5th International youth photography competition "Young man in the 21st century", Каунас (Литва) Призер «TOP PICK 2012», Торонто (Канада) 2010 Победитель "Молодые фотографы России", Нижний Новгород (Россия) 2009 Гран-при International youth photography competition "Young man in the 21st century", Каунас (Литва) Персональные выставки: 2017 «Insight», Galerie in ehemaliger Schlecke, Киль (Германия) «[Пост]индустриальный Урал», Фотографический музей "Дом Метенкова", Екатеринбург (Россия) «Cuba de Rusia», Культурный центр "ЗИЛ", Москва (Россия) «Insight», d|d contemporary art gallery, Дюссельдорф (Германия) «Старая Утка», OkNo gallery, Челябинск (Россия) «Cuba de Lituania», Klaipeda Culture Communication Centre, Клайпеда (Литва) 2016 «Коломна CREW», Музей-резиденция «Арткоммуналка», Коломна (Россия) «Старая Утка», Underdog gallery, Гамбург (Германия) «Insight», Alte Feuerwache Loschwitz e.V., Дрезден (Германия) «Старая Утка», Berlin Art School, Берлин (Германия) 2015 «[ПОСТ]индустриальный Урал», Арт-пространство «Ворота», Калининград (Россия) «Cuba de Rusia», Фонд «Культурный транзит», Екатеринбург (Россия) «Линия Севера», Екатеринбургский музей изобразительным искусств, г. Екатеринбург (Россия) 2014 «Линия севера», Фестиваль «Фотопарад – 2014», Углич (Россия) «Старая Утка», Вена (Австрия) 2012 «Линия севера», Фотографический музей «Дом Метенкова», Екатеринбург (Россия) Персональный сайт: <a href=http://www.sergeypoteryaev.ru target=_blank >www.sergeypoteryaev.ru</a>