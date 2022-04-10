Сергей Потеряев
Автор
Родился в Екатеринбурге в 1988 году. Закончил в 2010 году Уральский Федеральный Университет. Живет и работает в Екатеринбурге. Член союза фотохудожников России с 2010 года. Работы Сергея выставлялись в России, Литве, Австралии, ЮАР, Малайзии, Швейцарии, Румынии, Великобритании, Болгарии, Италии, Гватемале, Китае, Словакии, Австрия, Голландии, Польше, Литве, Германии.
Избранные награды:
2017
Стипендиат правительства РФ для молодых деятелей культуры и искусства.
2016
Победитель международного фотоконкурса «Wortimbild», Клагенфурт (Австрия)
2013
Гран-при Cortona On The Move «OFF Circuit prize», Кортона (Италия)
Гран-при 5th International youth photography competition "Young man in the 21st century", Каунас (Литва)
Призер «TOP PICK 2012», Торонто (Канада)
2010
Победитель "Молодые фотографы России", Нижний Новгород (Россия)
2009
Гран-при International youth photography competition "Young man in the 21st century", Каунас (Литва)
Персональные выставки:
2017
«Insight», Galerie in ehemaliger Schlecke, Киль (Германия)
«[Пост]индустриальный Урал», Фотографический музей "Дом Метенкова", Екатеринбург (Россия)
«Cuba de Rusia», Культурный центр "ЗИЛ", Москва (Россия)
«Insight», d|d contemporary art gallery, Дюссельдорф (Германия)
«Старая Утка», OkNo gallery, Челябинск (Россия)
«Cuba de Lituania», Klaipeda Culture Communication Centre, Клайпеда (Литва)
2016
«Коломна CREW», Музей-резиденция «Арткоммуналка», Коломна (Россия)
«Старая Утка», Underdog gallery, Гамбург (Германия)
«Insight», Alte Feuerwache Loschwitz e.V., Дрезден (Германия)
«Старая Утка», Berlin Art School, Берлин (Германия)
2015
«[ПОСТ]индустриальный Урал», Арт-пространство «Ворота», Калининград (Россия)
«Cuba de Rusia», Фонд «Культурный транзит», Екатеринбург (Россия)
«Линия Севера», Екатеринбургский музей изобразительным искусств, г. Екатеринбург (Россия)
2014
«Линия севера», Фестиваль «Фотопарад – 2014», Углич (Россия)
«Старая Утка», Вена (Австрия)
2012
«Линия севера», Фотографический музей «Дом Метенкова», Екатеринбург (Россия)
Персональный сайт: <a href=http://www.sergeypoteryaev.ru target=_blank >www.sergeypoteryaev.ru</a>