Екатеринбург, 28 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Фотограф Сергей Потеряев посетил промышленные предприятия Екатеринбурга и подсмотрел, как сотрудники украшают свои рабочие места, привнося частичку домашнего тепла:

Сергей Потеряев ИА REGNUM Герой фотопроекта и его рабочее место

Советский человек большую часть своей жизни проводил на заводах и предприятиях, где трудился на благо государства. Именно оттуда пошла культура облагораживать личными вещами своё место работы.

В нынешнее время, при модернизации производства, личным вещам уделяется всё меньше места. Да и большая часть жизни современного рабочего проходит за территорией завода. Лишь в «каморках» людей старшего поколения можно встретить признаки той эпохи: плакаты, картины и старые радиоприёмники.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Герой фотопроекта и его рабочее место

Сергей Потеряев ИА REGNUM Герой фотопроекта и его рабочее место