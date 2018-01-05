Гоа, Индия, 5 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум. «Им овладело беспокойство, охота к перемене мест…» Бывает так, что вроде бы вполне «успешный» и «состоявшийся» человек бросает все и отправляется в далекие экзотические края — не в отпуск, а надолго — на год, на несколько лет, на неопределенное время. Что ищут эти люди, от чего бегут? Все по-разному. Кто-то просто хочет сбросить с себя груз ответственности и предаться блаженному безделью в жарком климате, кто-то пытается найти смысл существования или встретиться с Богом, кого-то влечет дух авантюризма. Много таких людей оседает в манящей и загадочной Индии.

Сергей Потеряев Алексей, 26 лет. Планирует переждать зиму на Гоа, а после собирается отправиться в путешествие по Индии. «Есть несколько мудрецов тут в джунглях. Вокруг них собирается народ. Количество не постоянное, кто-то уходит, кто-то приходит»

Западному дауншифтеру, в том числе нашему соотечественнику, проще обосноваться не в гуще традиционной индийской жизни, в условности которой не так-то просто вписаться чужаку, а в европеизированном и христианизированном штате Гоа. Это место всегда было туристическим магнитом — в меру экзотическим, в меру комфортным, с вывесками на понятном английском, а то и сплошь и рядом на языке родных осин. Даже продавцы в лавчонках и забегаловках здесь освоили по нескольку ходовых русских фраз. Этакий индийский Брайтон-Бич. Можно завести небольшой «экзотический» бизнес для залетных туристов, а можно покуривать и предаваться созерцанию под таинственный бой барабанов на вечернем пляже. А если отойти немного в сторонку, в не слишком густые джунгли, то получится почти ощутить себя отшельником или даже познакомиться с настоящим отшельником-аскетом или просто уважаемым старцем — баба. Как раз такой сидит под священным деревом баньяном недалеко от излюбленного русскими туристами пляжа Арамболь, и дает приходящим мудрые советы.

А советы российским дауншифтерам в последнее время становятся все нужнее. На дворе затянувшийся кризис, доллар не дешевеет, а потому щедрый поток туристов с исторической родины если не иссяк, то из полноводной реки превратился в ручей. К тому же раньше укоренившимся на индийской почве россиянам удавалось сдавать квартиру в Москве и на эти деньги спокойно жить среди экзотики, нынче и этот источник даровых средств оскудел. О расслабленном существовании многим приходится забыть и отчаянно придумывать способы хоть как-то заработать, а кто-то даже задумывается о возвращении домой. Ведь далеко не всем по вкусу спать под баньяном, даже самым что ни на есть священным, и делить объедки с вездесущими и тоже священными обезьянами…