Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

Автор

Родилась в регионе Селенга Монголии, который граничит с Россией, в семье пограничника. Училась в средней школе в том же регионе, в 2002 году окончила факультет иностранных языков Монгольского Педагогического Университета г. Улан-Батор. С 2010 года работает в журналистике. Работала диктором зарубежных новостей и автором и ведущим телепрограммы по теме международных отношений в одном из местных телеканалов. С семьей живет в столице Монголии, город Улан-Батор. Интересует геополитикой, русской литературой.