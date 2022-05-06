Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ
Автор
Родилась в регионе Селенга Монголии, который граничит с Россией, в семье пограничника.
Училась в средней школе в том же регионе, в 2002 году окончила факультет иностранных языков Монгольского Педагогического Университета г. Улан-Батор.
С 2010 года работает в журналистике. Работала диктором зарубежных новостей и автором и ведущим телепрограммы по теме международных отношений в одном из местных телеканалов.
С семьей живет в столице Монголии, город Улан-Батор.
Интересует геополитикой, русской литературой.