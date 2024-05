В Монголии продолжаются акции в поддержку этнических монголов в КНР, которые выступают против планов китайских властей изменить преподавание истории и литературы в начальных и средних школах Внутренней Монголии. Ранее эти предметы изучались на монгольском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Лучники

Акции в защиту монгольского языка проходят не только в Монголии

В понедельник, 7 сентября, инициативная группа из числа выходцев из Внутренней Монголии и монгольских граждан вручила представительству ООН в Улан-Баторе письмо-требование по поводу ситуации, сложившейся во Внутренней Монголии.

Активисты просят, чтобы ООН выразила позицию относительно ситуации во Внутренней Монголии, связанной с протестом этнических монголов, которые выступают за сохранение монгольского языка в автономном районе Китая. Свое письмо для ООН они написали и на старомонгольской письменности.

«В ст. №2 Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, сказано, что лица, принадлежащие к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было в форме. Мы считаем, что ООН должна следить за выполнением этой статьи», — говорит представитель инициативной группы.

Ранее представители неправительственных организации Монголии и выходцы из Внутренней Монголии вручили письмо посольству КНР, президенту, премьер-министру и спикеру парламента Монголии, но никакого ответа на данный момент не получили, сообщил представитель инициативной группы корреспонденту ИА REGNUM.

Rob Oo Монголия

С 31 августа 2020 года в столице Монголии проходят акции в поддержку этнических монголов, также на этой недели подобные акции прошли за рубежом.

В понедельник, 7 сентября, возле здания Конгресса в городе Вашингтон монголы, проживающие в США, организовали мирный митинг Save the Mongolian language. Все участники митинга были в национальных костюмах и держали плакаты с надписью Save the Mongolian language, Free inner Mongolia, а также с надписями на старомонгольской письменности.

«В сегодняшнем митинге участвовали более 100 человек. Митинг прошел мирно. Не только в Вашингтоне, но и других крупных городах США люди, проживающие в Америке, организуют разные акции в поддержку монголов в Китае. Я считаю, что каждый человек вправе получить образование на своем родном языке, запретить это — грубое нарушение права человека. Поэтому я участвовала в этом митинге», — сообщила гражданка Монголии, проживающая в США, Баасанжавын Сувдмаа корреспонденту ИА REGNUM.

Что происходит во Внутренней Монголии?

В конце августа в социальных сетях в Монголии начали распространяться видео и публикации, где этнические монголы во Внутренней Монголии выступают против планов Пекина по отказу от преподавания в школах на монгольском языке.

Часть жителей автономного района Китая расценила это решение как «культурный геноцид». Монгольские историки и исследователи, которые имеют связь с коллегами из Внутренней Монголии, в социальных сетях распространили видео, на котором ученики и их родители протестуют перед школой.

Как сообщил представитель расположенного в Нью-Йорке Информационного центра по правам монголов корреспонденту ИА REGNUM, в ходе протестов погиб один ученик, выпрыгнувший из здания школы. Также 5 сентября в соцсетях появилась новость о том, что молодая женщина, которая боролась за сохранение в автономном районе монгольского языка, написав завещание, совершила самоубийство.

Rob Oo Монголия

Как обстоит дело со старомонгольской письменностью в самой Монголии?

После новостей о протестах этнических монголов за сохранение родного монгольского языка социальные сети в Монголии пестрят предложениями и стихотворениями, написанными на старомонгольской письменности. Но далеко не каждый монгол знает свою историческую письменность.

Власти Монголии стараются увеличить употребление монгольской письменности, и в этом году правительство страны подтвердило уже третью национальную программу монгольской письменности. Цель программы состоит в том, что защитить, распространять, развивать монгольскую письменность, которая использовалась с XIII века и является уникальным мировым наследием.

Ныне делопроизводство в Монголии осуществляется на кириллице. Правительство Монголии приняло решение о переводе монгольской письменности на новый алфавит, основанный на кириллице, в 1941 году. С 1 января 1946 года делопроизводство осуществляется на кириллице, но штампы и печати государственных органов имеют надписи на старомонгольской письменности.

В школах страны начали изучать старомонгольское письмо в качестве отдельного предмета с 1991 года.

Старомонгольское письмо

Власти Монголии планируют с 2025 года начать перевод всего делопроизводства на старомонгольское письмо, таким образом все документы будут на кириллице и старомонгольской письменности. С 2012 года по приказу президента Монголии начали выдавать дипломы вузов, а с 2013 года — свидетельства о рождении и бракосочетании с надписью на старомонгольском.

Старомонгольское письмо — это алфавит, состоящий из 28 графем, слова пишутся сверху вниз. Оно является одной из монгольских письменностей, старейшей монгольской системой письма, которая находится в непрерывном употреблении с начала XIII века.

Древнейшим из сохранившихся памятников старомонгольского письма является Чингисов камень, который датируется 1224 годом. Как гласит одна из легенд, письменность была создана около 1204 года уйгурским писцом Тататунгой, захваченным Чингисханом после победы над найманами в начале становления Монгольской империи. Считается, что старомонгольская письменность появилась в результате адаптации староуйгурского алфавита для записи монгольского языка.

В настоящее время старомонгольская письменность используется для записи монгольского и эвенкийского языков на территории КНР, во Внутренней Монголии является обязательной к употреблению.