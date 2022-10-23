Елена Миронова

Автор

Родилась в самом сердце России – на Урале, в индустриальном городе «огня и металла» Каменске-Уральском Свердловской области. Окончила Уральский государственный университет им. А.М. Горького - филологический факультет, кафедра современной русской литературы. Работала в библиотеке, преподавала в школе и колледже русский язык, литературу и такой экзотический предмет, как история цивилизации человечества. В журналистике с 2003 года. Была корреспондентом и редактором местных газет, сотрудничала с областными и федеральными изданиями. Есть опыт авторской программы «Качество жизни» на телевидении «Гонг»,посвященной социальным проблемам и городскому хозяйству. В ИА REGNUM с 2015 года. В профессии следую девизу из стихотворения «Уллис» английского поэта Альфреда Теннисона: «Дерзать, искать, найти и не сдаваться!»