В России выходит на финишную прямую экзаменационная пора. Скоро у выпускников школ останутся позади волнение и бдения, когда ночь простоять да день продержаться. Но уже сегодня известно, что не всем удалось преодолеть это главное испытание на прочность нервов и знаний — Единый государственный экзамен. В социальных сетях жители страны обсудили необходимость ЕГЭ на конкретных жизненных примерах.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«И никому ничего не докажешь»

В Нефтеюганске (ХМАО) 6 июня 2022 года выпускнице стало плохо на ЕГЭ по физике. Она пожаловалась педагогам на то, что не понимает написанное, всё плывёт перед глазами. Девочку отвели в медпункт, где «не выявили объективных причин для досрочного завершения экзамена» — давление, пульс и температура на момент обращения были в норме.

«Выпускнице были предложены горячий чай и шоколад. Она письменно подтвердила отказ от досрочного завершения экзамена в журнале регистрации обращений к медицинскому работнику и была сопровождена членом государственной экзаменационной комиссии в аудиторию для продолжения экзамена», — говорится в отчёте горадминистрации Нефтеюганска об инциденте.

Как только ребёнок вернулся в аудиторию, история повторилась. Несмотря на то, что нервный срыв выпускницы был очевиден, её признали здоровой, вызывать скорую помощь не сочли нужным. Школьницу заставили сдать практически пустые бланки, без права пересдачи ЕГЭ.

И красной нитью в заявлении мэрии Нефтеюганска по поводу инцидента проходит, что «действия специалистов, ​ привлекаемых​ к проведению ЕГЭ, осуществлялись в соответствии со вторым абзацем 66-го пункта Порядка​ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512».

Мнения жителей Нефтеюганска, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте», по поводу случившегося разделились. Одни жалеют выпускницу: девочка в школе на хорошем счету, усердно училась и готовилась к ЕГЭ, собиралась поступать в архитектурную академию. Перенапряжение, стресс, ответственность, желание написать на высокий балл отразились на самочувствии ребёнка. И как пишут в группе «Наш Юганск», после всего случившегося девочка обратилась в поликлинику, где ей было назначено амбулаторное лечение. То есть медицинские показания к отводу от экзамена всё-таки были? Отмечается, что экзаменаторы, конечно же, не обязаны излучать человечность, но проявить понимание особенностей детской психики должны.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьник на ЕГЭ

Другие же указывают, что педагоги приняли исчерпывающие меры, их действия были верны и соответствуют регламентам. Однако таковых меньшинство.

Пользователи соцсетей отмечают, что влияющие на результаты ЕГЭ форс-мажоры становятся повсеместными, а не уникальными случаями. В Мурманске также один из выпускников не завершил госэкзамен из-за плохого самочувствия.

Ещё одна жительница Нефтеюганска сообщила, что дети в другой школе сдавали экзамен в холодном помещении — сидели в футболках четыре часа, когда организаторы ЕГЭ следили за процессом в куртках. Соответственно, по мнению матери ученика, итоги экзамена «были не ахти».

В Тюмени выпускнику на седьмом кругу бюрократического ада аннулировали результаты ЕГЭ. Об этом сообщает портал 72.ru. Мальчик окончил школу с красным аттестатом и мог остаться без результатов госэкзамена из-за сбоя часов в кабинете. Стрелка часов показывала, что у него в запасе есть ещё час, вместо этого оставалось всего лишь 30 минут. Он не успевал с черновика перенести данные на чистовик. Претензии ученика и его родителей на заседании конфликтной комиссии отклонили без объяснения причин и даже не выслушали аргументы. Запись с видеокамеры, которая должна была прояснить ситуацию, оказалась белым пятном. Но после скандала, поднятого в СМИ, школьнику была дозволена пересдача в резервный день — 23 июня.

«Мой ребёнок недавно сдавал экзамен по английскому языку. В первый день по техническим причинам прервалась трансляция. На второй день детей продержали 3,5 часа под кабинетом из-за технических неполадок. Дети на экзамен пошли голодные, уставшие. Естественно, результаты экзамена ужасные. И никому ничего не докажешь», — пишет в сети Ольга К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьница сдает ЕГЭ

«Когда я сдавала ЕГЭ в 2011 году, в классе девочка упала в обморок. Перенервничала. Скорую ей вызвали только через час. Экзамен она естественно завалила. И пересдать ей не разрешили. На удивление, все бунты потушили очень быстро, хотя писали куда только можно. В итоге пришла отписка из прокуратуры, мол, девочка пришла пьяная на экзамен и уснула. И обморока никакого не было», — делится горьким опытом Диана П.

«Я была в школе на экзаменах в статусе наблюдателя. Просто ужас: дети трясутся, в туалет под конвоем, попить под конвоем, все зелёные. Меня саму трясло, глядя на них», — делится впечатлениями Надежда К.

Жертвы во имя балла на ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) введён в обязательном порядке по всей Российской Федерации с 2008 года. И с тех пор не смолкают претензии к чуждой форме проверки знаний, которая, по мнению большинства пользователей соцсетей, фактически убивает суть образования — формирование разносторонне развитой личности и гражданина.

«Весь 9-й и 11-й классы только подготовка к экзаменам, и никаких знаний! Значит, выгодно так, чтоб дети не поступали и попадали в больницу с нервным срывом или ещё хуже… Не нужны умы Отечеству!» — пишет Юлиана М.

«Нужно всём миром обращаться с письмом в Министерство образования с просьбой об отмене ЕГЭ в школах», — выражает точку зрения многих Наталья С.

Меж тем в соцсетях отмечают такие очевидные плюсы ЕГЭ, как сокращение экзаменационных испытаний при поступлении в вуз, значительное снижение коррупции в средней и высшей школах, возможность поступления ребят из российской глубинки в столичные вузы. Но остаётся множество жалоб на организацию и проведению ЕГЭ, и они множатся с каждым годом.

«Как в школу с оружием зайти и пострелять детей — это норм, а когда ЕГЭ — в школу не зайти», — отмечает Юлия П.

Алексей Колчин ИА REGNUM Досмотр перед сдачей ЕГЭ

«На экзамен — через металлоискатель, заполнять 100 бланков по определенному образцу (иначе компьютер не прочитает), английский язык сдают в наушниках компьютеру, а не человеку, и всё это под камерами. Это большой стресс как для ребят, так и для учителей», — отмечает Ольга С.

Педагоги в Сети говорят об излишнем усердии родителей в подготовке к ЕГЭ, словно им, а не чаду, предстоит писать пресловутые тесты. Одни нанимают дорогих репетиторов в ущерб семейному бюджету, другие прессуют детей до посинения, третьи — и последнюю копейку отдают на дополнительные занятия, и детей попрекают своими жертвами во имя высокого балла на ЕГЭ.

«Никогда прежде ни одно из поколений родителей не участвовало в жизни и обучении детей больше, чем сейчас», — заметила педагог со стажем Агния Б.

«Некоторые родители терроризируют и накручивают детей этими экзаменами. Можно подумать, если не сдашь, жизнь закончится. Профессий полно. Проще надо относиться. Миллионы школьников спокойно сдают этот ЕГЭ, без особых нервов, и результаты хорошие, если их не запугивали и поддерживали», — считает Людмила М.

Такие люди сходятся во мнении, что ЕГЭ — это обычная контрольная. И при этом признают, что, в отличие от советского экзамена, в тестировании отсутствует индивидуальный подход, когда участливое отношение экзаменатора снимает волнение.

«Если бы был экзамен по старой системе, советской, то девочку бы успокоили и учителя бы разговорили её. У меня так было на выпускном экзамене в школе. Первый в жизни экзамен, взяла билет. Всё знаю, а сказать не могу. Ступор. Спасибо нашему замечательному учителю истории. Она меня защитила. Меня спросили сперва о событиях, без дат. А потом по мере разговора и год, и число всплыли», — вспоминает Ирина К.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель во время ЕГЭ

«Говорить с педагогом всегда легче, если он компетентный и душевный. А изучая предметы с целью сдать ЕГЭ — это отсутствие базы знаний, нет у детей общей эрудиции. По старой системе даже троечники до сих пор знают всех писателей и стихи поэтов, что учили, всех героев, знают историю, географию, основные понятия, знают даже астрономию. С ними можно обо всем разговаривать, им есть что передавать детям, объяснять уроки. А нынешнее поколение даже с красными дипломами вузов — тупой ещё тупее», — рассуждает Татьяна К.

«Смысл от этого ЕГЭ? В институт на бюджет попадают единицы, большая часть оплачивают учебу сами», — констатирует вчерашняя выпускница Алёна Л.

«Правильно говорил профессор Сергей Капица: «Не надо никаких экзаменов — пусть абитуриент напишет сочинение на пяти страницах, в котором объяснит, почему он хочет поступить на тот или иной факультет. Умение грамотно изложить свои мысли, суть проблемы демонстрирует интеллектуальный багаж человека, уровень его культуры, степень развития сознания. А ЕГЭ, который сегодня используют, не может дать объективной картины знаний школьника», — напомнила слова выдающегося российского просветителя Елена Р.

О будущности ЕГЭ

Быть или не быть ЕГЭ? Дискуссия на эту тему не стихает на самом высоком уровне. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что уход от Болонской системы к национальной системе высшего образования не упраздняет ЕГЭ, который построен на российских образовательных стандартах.

«Хватит питать иллюзии: не сохранится никакого ЕГЭ, не нужно цепляться за него, как за соломинку», — настаивает на радикальных переменах депутат Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Если уж взялись исправлять ситуацию, то необходимо отказаться от любых пагубных нововведений, каждое из которых внесло свой вклад в разрушение нашего традиционного образования — когда-то лучшего в мире, убеждён парламентарий.

«Думаю, что за возвращением от Болонской системы к нашей родной, лучшей в мире системе образования ЕГЭ тоже будет ликвидирован, пошагово, не сразу», — считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

А депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») предложила сделать сдачу ЕГЭ добровольной.

И пока обсуждение не дошло до дела, дети продолжают изучают азбуку по клавиатуре компьютера, а их родители надеются, что людям, которые ввели в России ЕГЭ, будет уготовано в аду отдельное место.