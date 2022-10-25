Андрей Маленький

Автор

Лоцман ИА REGNUM в море правительственных и законодательных бумаг: законопроектов, постановлений, решений и поручений. Резидент ИА REGNUM в среде министров, депутатов, правительственных экспертов и аппаратчиков. Псевдоним заимствован у младшего внука - чтобы в аналитическом творчестве удерживаться от селфи писательства и ориентироваться на будущее, которое принадлежит ему и его поколению. Благодарен учителям, преподавателям и наставникам, которые помогли в школе, вузе, аспирантуре приобрести и освоить исторические, педагогические, психологические компетенции, заложили основу опыта высшей профессиональной управленческой деятельности в двух государствах, но, слава богу, в одной стране. Кандидат психологических наук. Член-корреспондент Международной академии акмеологических наук – негосударственного объединения специалистов, исследующих феномены высшего мастерства профессионалов. Государственный советник Российской Федерации первого класса.