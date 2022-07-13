Еще месяц, и стартуют общероссийские совещания с учителями. Традиционно их называют августовскими педсоветами. В прошлом году их предварял марафон официальных и неофициальных, платных и бесплатных, консультативных или рекламных рекомендаций о том, как их лучше провести. Минпрос предложил обсудить сугубо прагматические темы, а именно:

Альберт Анкер. Пишущий мальчик с сестрой. Фрагмент. 1875

внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы,

развитие системы дополнительного образования детей,

вопросы поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

внедрение ставок советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Перспективы развития проекта.

ИА REGNUM Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Такими темами учителей воодушевить невозможно, зато легко омертвить живой педагогический процесс.

Группа компаний «Просвещение» подошла творчески, капитально потрудилась и даже организовала многодневное онлайн-совещание. Заголовки тем были придуманы яркие, демонстрируя различие в чиновном и маркетинговом подходе и менталитете. Были предложены вебинары и разработки, дистанционное освоение тем «Формирование компетенций XXI века. Как «настроить» школу на новые образовательные результаты?», «Воспитание в современной школе: имитация или системный процесс?», «Воспитательная система школы: от концепции к воплощению в реальности», «Soft skills современного учителя в условиях глобальных вызовов XXI века». И еще пятнадцать-двадцать вариантов тем с аннотациями.

Интернет был переполнен сайтами на любой вкус и цвет: «Как провести необычный августовский педсовет», «50 тем для августовского педсовета», «Темы педсоветов в ретроспективе (2018−2021 гг.)», «Педсовет, который управляет и вдохновляет» и так далее, и тому подобное.

В этом году тон тематическому планированию августовских педсоветов задала электронная система «Завуч». Эта электронная база материалов уже несколько лет предлагает «экспертные решения с готовыми документами для заместителя директора школы». Только плати. В Москве предлагают купить эту систему девять ООО — организаций с ограниченной ответственностью. Цена за полугодовое пользование системой составляет 56 691 рубль, за годовое — 88 373 рубля, за 15 месяцев — 126 375 рублей. Образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей под названием «ЯКласс» тоже работает уже восемь лет. Его устроители рекламируют себя так: «Сегодня онлайн-площадкой пользуются 12 миллионов пользователей из 50 000 школ России, Австрии, Армении, Белоруссии, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана, Финляндии. Портал содержит онлайн-тренажёры по школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. «ЯКласс» — выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» и Microsoft. База ЯКласс содержит 1,6 триллиона заданий по 16 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 65% учащихся пользуются сервисом с мобильных устройств».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сколково

Подробнейшим образом портал расписывает варианты подготовки и проведения совещаний с учителями. Августовский педсовет «ЯКласс» рекомендует начать так:

«Бодрое начало.

Переходить от каникулярной расслабленности сразу к сухим цифрам официальных отчётов — не лучший вариант: все ещё мысленно на пляже или дачной веранде, поэтому вряд ли аналитические сводки встретят доброжелательный отклик. Если же без них не обойтись, попробуйте сказать проще. Вместо «24,6% учащихся нашей образовательной организации в прошедшем учебном году продемонстрировали максимально неудовлетворительный уровень владения следующими компетенциями …» — «Почти четверть учеников плохо справились с …». Смысл одинаковый, но второй вариант воспринимается гораздо легче. По возможности не начинайте своё выступление с плохого, ведь августовский педсовет должен в первую очередь мотивировать и призывать к новым свершениям. Конечно, речь не идёт об игнорировании проблем, но начать всё же лучше с позитивной ноты. Чтобы не сбиться в своей речи, опирайтесь на чёткую структуру:

вступление;

формулирование тезиса;

аргументация;

вывод».

Похоже, что именно «ЯКласс» ближе всех оказался к пониманию учительской психологии и школьной реальности. Он не стал внушать педагогическому сообществу мудреными и витиеватыми фразами, что каждый из его участников либо Ушинский, либо Макаренко, либо может стать таким, стоит только захотеть. «ЯКласс» подал важный пример тем, кто продолжает парить в теоретических СКИЛ-небесах, и фактически всех нас возвращает на «грешную» землю ЗУНов — знаний, умений и навыков. Проблема в том, что за последние десятилетия исследователи педагогического творчества настолько «продвинулись» в теоретическом осмыслении векового опыта обучения и воспитания детей, что даже самый авторитетный словарь русского языка — словарь Ожегова перестал удовлетворять педагогическую псевдонаучную общественность. Одни и те же явления, которые фундаментально исследовали, методически разработали и которые заботили Ушинского, Макаренко, Песталоцци, Корчака, давно стали «переоформляться» в нечто типа «имплицитной концепции воспитания». Если же перечитать множество авторефератов по педагогическим наукам, к сожалению, среди них можно увидеть не столько полезное, сколько авторскую способность мастерски замаскировать отсутствие настоящей научной реальности.

К чему такой разворот? К тому, что августовские педагогические советы — особенные со всех точек зрения. Главное: президент России В. Путин поручил провести в стране в следующем году Год педагога и наставника. В указе главы государства, опубликованном 27 июня на официальном портале правовой информации, говорится: Год педагога и наставника проводится в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Так считает президент, но расшифровывать эту краткую формулу придется развернуто. Нельзя допускать, чтобы кто-то эту фразу понял как признательность государства учительству, и только. Минпросу и лично министру Кравцову необходимо разъяснить президентский замысел, своеобразное президентское домашнее задание стране, министрам и всей вертикали власти, что это не завершение, а начало нового процесса. Процесса возвышения учителя и перемещения его в центр образовательной вселенной. То есть — на свое место. Это должны почувствовать в каждой школе, и не только на первосентябрьской линейке или в День учителя. Обращаясь к учителям в ходе федерального августовского педагогического совета, Минпрос должен предложить обсудить одну-единственную тему: каким будет неформальный ответ педагогов стране и обществу в связи с Годом педагогических работников. Это — трудно. Списать тут не у кого. Тот самый случай, когда первых нет и отстающих, и конкурс на лучшее проведение августовского педсовета надо обязательно предотвратить его запретом.

Первый шаг в правильном направлении уже сделан. Только-только приняты изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом — как о предстоящем событии — ИА REGNUM подробно писало на этапе внесения законопроектов, поэтому лишь напомню. 24 сентября прошлого года на встрече президента с педагогами учителя сказали ему о своей обиде, о том, что законодательное понятие «образовательная услуга» не прибавляет авторитета в образовательной среде и в среде родителей, вводит всех в заблуждение, и очень попросили убрать эту формулировку. Потому что учитель — не оказывает услугу. И — не слуга. Профессор и депутат О. Смолин, выступая в Госдуме, объяснил: в школе совершенно другие отношения, не такие, как при обслуживании. Вы пришли в парикмахерскую, подставили голову — результат от вас не зависит. В системе образования результат зависит от обеих сторон, это субъект-субъектные отношения. Не зря наш знаменитый педагог Михаил Щетинин, когда Смолин впервые пришёл к нему в лицей, на вопрос о том, сколько у вас преподавателей, ответил мне: «350». «А сколько у вас учеников?» — «350».

Nut1917 Олег Смолин

Действительно, не только мы учим наших учеников и студентов, но и они учат нас. Когда старшеклассники или студенты понимают, что к ним пришёл человек оказывать услуги, они к нему относятся как к слуге, как к обслуживающему персоналу, а когда они понимают, что образование — это не услуга, у них другое отношение.

В Госдуму было внесено два законопроекта на тему исключения понятия «образовательные услуги» из законодательства, но голосовался один, межфракционный. Чем различаются законопроекты? Одним: разной степенью уступки финансовым органам, которым неудобно менять собственные документы, подзаконные акты. Минфин победил, поэтому в принятом законе сохранили в полном объёме понятие платных образовательных услуг. Хотя услуга не зависит от того, кто платит — государство или гражданин. Депутат Смолин вновь пояснил абсурдную ситуацию:

«Я как профессор университета прихожу читать лекцию на курс, где половина студентов учится на бесплатной основе, а половина — на платной, и, оказывается, одним я даю образование, а другим оказываю эти самые услуги. Между прочим, в России на бюджетной основе учится 40 процентов студентов, а на внебюджетной основе учится 60 процентов студентов».

Почему оказалось невозможным для депутатов Госдумы полностью исключить из закона об образовании понятия услуги? Потому что понятие «платные образовательные услуги» используется в правоотношениях, которые возникают в рамках гражданского законодательства. Исключение «платных образовательных услуг» просто невозможно, потому что договор об оказании платных образовательных услуг по своей правовой природе является гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг, объектом гражданских прав по которому согласно статьям 128 и 779 Гражданского кодекса являются платные образовательные услуги. И надо было бы менять до 11 законов и множество подзаконных актов.

Поэтому исключение термина «государственная и муниципальная услуга» теперь сопровождается введением таких понятий, как «реализация образовательной программы», «объём финансового обеспечения реализации образовательной программы» и «объём финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания», с отсылкой, конечно, на бюджетное законодательство.

Кривоватое, конечно, решение, но оно и в таком виде — шаг вперед. Точнее — в правильную сторону. Возможно, это первая ласточка в полном переосмыслении всех тех терминов, которые некритически заимствованы из зарубежной юридической теории и практики и которые «втиснуты» в нашу педагогическую действительность. Следующий шаг — критический анализ утвержденной правительством Концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года. Она на днях опубликована, но еще развернуто не прокомментирована. Надо это сделать. Поговорить отдельно и обстоятельно. Попытаемся.