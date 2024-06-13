Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает выводить страну из ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Но вместо того чтобы это сделать прямо и открыто, Пашинян идёт окольным путем: два шага вперёд, один назад, три вперёд…

ИА Регнум

Сначала премьер Армении, выступавший в парламенте 12 июня, заявил: Армения выйдет из ОДКБ, добавив, что «мы решим, когда».

В свою очередь армянский МИД поспешил уточнить, что Пашиняна неверно поняли.

«Если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, он ошибается. Премьер заявил, что мы решим, когда выйдем, но назад не вернёмся», — сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Но уже 13 июня Пашинян подтвердил, что поняли его как раз правильно: Армения начнёт процесс выхода из Организации, если Еревану не пойдут навстречу.

«Хочу напомнить, что мы в программе правительства не говорили, что останемся членами ОДКБ. Мы говорили, что есть вопросы, в зависимости от ответов на которые мы примем решение (о выходе. — Прим. ред.)», — отметил премьер.

Один из вопросов — действия белорусского президента Александра Лукашенко.

«Ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия решит выйти из ОДКБ или президент Белоруссии найдёт такие слова с извинениями, которые будут приемлемы для армянского народа», — заявил Пашинян.

Очевидно, извиниться Лукашенко должен за слова, произнесённые в ходе майского визита в Баку: президент Белоруссии назвал войну в Нагорном Карабахе «освободительной и принесшей мир и процветание региону», а также признался, что обсуждал боевые действия с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще до их начала.

«Ранее армянские власти во главе с Пашиняном искали другие поводы для выхода из ОДКБ. Но, учитывая резонанс в армянском обществе, который возник из-за недавних заявлений Лукашенко в Баку, Пашинян решил поднять на щит это», — поясняет ИА Регнум Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

Уйдём, но не сами

Логика Пашиняна проста. Лукашенко наверняка извиняться не станет, а то и резко ответит. Что снова-таки использует Пашинян, называя реакцию Лукашенко новыми оскорблениями Армении и поводом для демонстративно враждебной линии в отношении ОДКБ.

При этом демонстративность крайне важна, поскольку инициировать выход из организации Пашинян сам не может. Не по юридическим, а по внутриполитическим причинам.

«В армянском обществе есть недовольство в отношении действий ОДКБ в ходе агрессии Азербайджана в 2020–2021 годах против международно признанной территории Республики Армения. Российская сторона выдвигает различные обоснования своих действий, но они не находят понимания в армянском обществе. Там считают, что по факту до 2022 года Москва не выполняла свои союзнические обязательства», — говорит Айк Халатян.

В то же время большинство армян не хотят выхода страны из ОДКБ.

«Существенная часть общества, а также многие оппозиционные силы считают, что выход страны из ОДКБ приведёт к еще большему кризису в отношениях с Россией, создаст серьезные проблемы в сферах безопасности и экономики», — продолжает свою мысль Халатян.

С безопасностью всё очевидно: без России, военно-политические отношения с которой оформлены во многом в рамках ОДКБ, Армения рискует не выжить как государство.

«Безопасность Армении целиком держится на ОДКБ. Поэтому существует очень большая вероятность, что после выхода республики из Организации активизируется война с Азербайджаном.

Да, в случае обострения конфликта Армении обещают поддержку Франция и другие страны НАТО, но с высокой долей вероятности никакого реального выражения это иметь не будет. НАТО интересует лишь война у границ России, создание там зоны нестабильности, которую можно использовать, чтобы отвлекать российские силы от освобождения Украины», — заявил в комментарии ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Тем более армянская армия целиком зависит от российских поставок, что бы в Ереване не говорили о диверсификации поставщиков.

«Сейчас быстро перевооружить Армению западным оружием невозможно. Даже Украина, у которой просто беспрецедентный уровень передачи вооружений, всё равно использует огромное количество советских стандартов вооружений. Армения же фактически унифицирована с нами и по стандартам, и по званиям, и по тактике применения систем вооружений.

Они могут сейчас закупить 2–3 какие-нибудь артиллерийские установки американского калибра 155 миллиметров, но это лишь чтобы нас потроллить», — рассказал ИА Регнум глава Центра изучения военных и стратегических конфликтов Андрей Клинцевич.

В плане экономики зависимость Еревана от Москвы тоже критичная. ВВП республики во многом зависит от российского рынка и российских инвесторов, на долю которых приходится до половины всех вложений в Армению. Выход Армении из ОДКБ наверняка повлечёт за собой и выход из процесса евразийской интеграции, что добьёт и без того небогатую республику.

Именно поэтому Пашиняну нужно, чтобы выход выглядел изгнанием. Чтобы Армению исключили из ОДКБ — отсюда и заморозка членства, и прекращение финансирования организации, и участие армянских генералов в натовских заседаниях, и нынешний ультиматум в отношении Лукашенко. Всё для того, чтобы ответственность за наступившие после выхода события (война, экономическая разруха, потеря территории и, возможно, суверенитета) снова можно было свалить на Москву.

Но в России эту игру отчётливо видят.

«Не нужно делать заявлений, которые могут быть интерпретированы как угрозы. Он этого и добивается, — поясняет ИА Регнум политолог Антон Хащенко. — Любые объективные, но эмоциональные заявления публичных лиц в России могут быть использованы армянским руководством как доказательство нашей агрессивности, существования мифических имперских амбиций».

В любом случае Пашинян ищет повод для эскалации. На днях он заявлял о «двух партнёрах по ОДКБ», которые якобы участвовали в подготовке азербайджанской агрессии. Белоруссию он уже обозначил, а вторым партнёром наверняка назовёт Россию.

«На Президента Путина лапу поднять еще не рискует, но и это произойдет», — прогнозирует российский политолог Марат Баширов.

Развилка для Москвы

Если Пашинян действительно обвинит Россию, у Москвы просматриваются три варианта действий. Первый — жёстко ответить, в том числе изгнать Армению из ОДКБ.

«После создания российских военных баз в Сирии и Африке Армения превратилась в глубокий стратегический тыл российской группировки за рубежом. По большей части российское присутствие в республике решает либо узко региональные задачи в Закавказье, либо просто направлено на определённую демонстрацию флага. Поэтому выход Армении из ОДКБ и даже превращение ее в маленькую Антироссию трагедией для наших военно-стратегических планов не является», — уверен Никита Мендкович.

Вклад Армении в ОДКБ и Евразийскую интеграцию минимален, поэтому уговаривать тамошнее руководство вспомнить о национальных интересах не стоит.

«Наша публичная реакция, если она, конечно, будет, должна быть максимально выверенной и спокойной. Хочет армянская власть уходить — пусть уходит. Нам жаль, что в итоге страдают интересы дружественного нам армянского народа, но насильно никто никого держать не будет», — объясняет Антон Хащенко.

Второй вариант — продолжать игру в дипломатический «тяни-толкай» с Пашиняном. Но она рано или поздно может привести к потере Армении. Прежде всего потому, что Пашинян уже наметил цель, а сейчас пытается достичь её наименее болезненными для себя методами.

«Армянские власти уже приняли решение о выходе из ОДКБ. И принято оно было не сейчас, а достаточно давно. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт», — считает Айк Халатян.

В то же время союзники России внутри Армении будут воспринимать игру Москвы как нежелание действовать для сохранения республики в своей орбите.

Наконец, третий возможный вариант — поддержать продолжающиеся массовые акции протеста против Пашиняна, которые проходят в Ереване. Поддержать тех, кто считает нынешнего премьера предателем национальных интересов и готов восстановить нормальные отношения с Россией. Причем поддержать можно как открыто, так и аккуратно, дипломатично.

«Можно сделать ряд заявлений: осудить действия полиции, призвать правительство к диалогу с протестующими», — предлагает Никита Мендкович.

Впрочем, не исключено, что подобного мы не увидим. Да, Пашинян проводит враждебную для Москвы политику, но (полу)открытая поддержка его противников идёт вразрез с генеральной линией России на постсоветском пространстве. Линии, подразумевающей принципиальный отказ от вмешательства во внутренние дела союзных государств, чтобы не давать повода говорить о «российском имперском духе».

Какой из трёх путей оптимален, вопрос открытый. Особенно учитывая идущую СВО и геополитический конфликт России с Западом.