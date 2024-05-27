В Литовской Республике состоялся второй тур президентских выборов, ставший окончательным. Лидировавший в рейтингах действующий глава государства Гитанас Науседа остаётся на второй срок. Для России его победа выглядит предпочтительнее.

Иван Шилов ИА Регнум

Науседа действительно более адекватен, чем его конкурентка — действующий премьер-министр Ингрида Шимоните, которая буквально помешана на Украине. Она представляет партию «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», составляющую основу правящей коалиции. И хотя предвыборная гонка завершилась, борьба между ними продолжится.

Избиратели хотят мира

Накануне дня голосования Шимоните заявила изданию Financial Times, что у неё есть разрешение парламента на отправку войск на Украину в рамках «тренировочной миссии». Кандидатка в президенты признала, что Россия сочла бы такой шаг провокацией, но добавила, что это её не беспокоит.

«Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке», — отметила она.

Науседа же на эту тему ничего не говорил — и поэтому набрал голосов куда больше, чем Шимоните. И хотя он регулярно высказывает все «правильные» слова о «неукоснительной поддержке Украины», президент производит впечатление куда более адекватного субъекта, чем лидеры литовских консерваторов.

В первом туре самовыдвиженец Науседа получил 632 тысячи (44%) голосов, а его оппонет — 288 тысяч (20%). Теоретически преодолеть это более чем двукратное преимущество было бы возможно, но на практике это оказалось неразрешимой задачей.

Перед вторым туром выборов, как и перед первым, избирателям предоставили возможность досрочного голосования в течение трех дней. На этот раз досрочно проголосовали более 168 тысяч человек — явка достигла 7,22% от общего числа всех избирателей. Самая высокая активность наблюдалась в самоуправлении Неринги, где проголосовали 22%. Активно голосовали и жители Бирштонаса, где свои голоса отдали 15%.

Пассивнее всего голосовали в Шальчининкском, Каунасском, Вильнюсском и Шяуляйском районах (3-4%). Такое отставание неудивительно, так как в этих районах проживает много представителей нацменьшинств — польского и русского. В первом туре они в основном голосовали за 67-летнего врача-гематолога Эдуардаса Вайткуса, который открыто агитировал против вражды с Россией и сумел набрать 7% голосов.

Одним из тех, кто воспользовался возможностью досрочного голосования, стал министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис — внук первого главы независимой Литвы Витаутаса Лансбергиса.

Помимо должности главы МИДа, он возглавляет партию «Союз отечества — Христианские демократы Литвы», выдвинувшую своим кандидатом Шимоните «Я голосовал за Ингриду, лидерству которой я доверял и которая будет нужна Литве и в будущем», — пояснил Ландсбергис.

Однако, как показали результаты голосования, большинство избирателей видит будущее Литвы иначе.

Итоги голосования

С 24 по 25 мая проходило голосование на дому. Право на него имеют инвалиды, ухаживающие за ними, больные и старики — всего почти 600 тысяч человек. 99 тысяч из них выразили такое желание.

Основной же день выборов — воскресенье, 26 мая. 1895 избирательных участков по всей Литве работали с 7:00 до 20:00. Явка избирателей во втором туре выборов составила 49,6%. Непосредственно в воскресенье проголосовали 38,6%.

Поздно вечером 26-го можно было с уверенностью судить, что Науседа победил. Ему достались 74% голосов, причем больше всего избирателей голосовали за Науседу в Шальчининкайском районе (90%), а меньше всего — на избирательных участках за рубежом (43%). Шимоните набрала 24%.

Интересно, что в ходе предыдущих выборов президента в 2019 году основным конкурентом действующего президента тоже являлась эта активная женщина. Тогда Науседа победил с результатом в 66%, а его соперницу поддержали 33%.

Почему же на этот раз Шимоните проиграла с еще большим разрывом?

Дело в том, что в Литве она считается одним из наименее популярных политиков. Её нередко сравнивают с прежним президентом Далей Грибаускайте: и та и другая — короткостриженые блондинки, обе отличаются грубым характером, у обеих нет ни мужа, ни детей, и про одну, и про другую ходят слухи об их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Консерваторы, пришедшие к власти в разгар ковид-пандемии, начали свое правление с крепкого закручивания гаек — вводя сверхжесткие карантинные меры, многим показавшиеся избыточными.

В итоге уже через несколько недель работы правительства консерваторов ему не доверяло более половины населения Литвы — на что Шимоните посоветовала недовольным дождаться осени 2024 года и на очередных парламентских выборах привести к власти тех людей, которые нравятся.

Закончилось это массовыми волнениями у здания парламента в Вильнюсе в августе 2021 года, участников которых полиция разогнала посредством слезоточивого газа. Кстати, оппозиционный кандидат Вайткус принимал участие в этих протестных акциях.

Ближайшие перспективы

Чем займется новый-старый президент, заполучив продление своих полномочий на следующие пять лет?

Есть основание предполагать, что теперь Науседа попытается свести счеты со своими старыми врагами — консерваторами. Его откровенная вражда с СО-ХДЛ тянется все последние годы, никогда по-настоящему не утихая. Стороны осыпают друг друга уколами, некоторые их которых оказываются весьма болезненными.

На днях издание Politico раскрыло план литовских консерваторов делегировать своего лидера Габриэлюса Ландсбергиса в будущий состав Еврокомиссии — на должность главы внешнеполитического ведомства, которую сегодня занимает Жозеп Боррель. Ландсбергис, являющийся среди политиков стран ЕС одним из наиболее яростных русофобов, гарантированно сделает невозможными любые попытки диалога России и Евросоюза.

Однако Науседа еще ранее дал понять, что если он останется президентом, то попытается сорвать такое возвышение одного из главных своих политических противников.

«Он мог бы стать одним из кандидатов, однако это будет зависеть от многих факторов — и в первую очередь от того, какой президент окажется избран. Вы, наверное, можете себе представить, в какой ситуации окажется Габриэлюс Ландсбергис, если президентом будет избрана Ингрида Шимоните», — заявил президент перед вторым туром.

Кроме того, он дал понять, что заинтересован в том, чтобы снять Шимоните с поста премьера и заменить её другим человеком.

Уже прозвучало имя Вилии Блинкявичюте, главы Социал-демократической партии Литвы (своего собственного претендента на выборы эта партия не выдвигала, поддержав Науседу).

Впрочем, до нынешнего момента литовские соцдемы на вопрос о возможности их человеку занять премьерский пост отвечали уклончиво.

«Мне, как председателю партии, очень важно, чтобы президентские выборы, на которых мы в партии приняли решение поддержать Гитанаса Науседу, завершились победой, в чем я действительно не сомневаюсь. Также очень важно, чтобы люди 9 июня пришли на выборы в Европарламент», — сказала Блинкявичюте после того, как проголосовала досрочно во втором туре президентских выборов.

Предстоящей осенью Литву ждут парламентские выборы.

Партии консерваторов в целом и конкретно Ландсбергису (не рискнувшему выставить свою кандидатуру на президентские выборы из-за крайне низких рейтингов) предрекают на них печальный результат.

«Максимум, что может светить Ландсбергису-младшему после осенних выборов, — пост лидера оппозиции и вице-спикера Сейма. Для внука «великого» Витаутаса Ландсбергиса это равносильно позору и окончательному закату политической карьеры. Впору будет уходить с поста лидера партии, которую в таком случае может возглавить Шимоните», — не исключает политический обозреватель Владимир Матвеев.

Для России это неплохо, ибо «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» является одной из наиболее русофобских политических сил в Европе. Конечно, с уходом СО-ХДЛ в оппозицию Литва не перестанет быть недругом России, но по крайней мере уйдет с переднего края антироссийского фронта.