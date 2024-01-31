В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект о борьбе с буллингом (проще говоря, травлей) в школах. Об этом оповестила первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

Иван Шилов ИА Регнум

Одно из предлагаемых новшеств — руководство школ нужно наказывать за сокрытие случаев травли.

«Более 70 процентов случаев шутинга (стрельбы, в данном случае — стрельбы в школе) в анамнезе имеют травлю», — отметила депутат Лантратова в комментарии ИА Регнум.

Как ранее сообщало ИА Регнум, работа над законопроектом, «лежавшим» в Думе с осени 2022 года, сдвинулась с мёртвой точки после трагедии в Брянске.

В начале декабря прошлого года в гимназии № 5 ученица 8-го класса устроила стрельбу, — по одной из основных версий, девочка была жертвой буллинга.

В тот же день директора гимназии, почётного работника общего образования Галину Сауткину вызывали на допрос в местное отделение СК.

Но о каких-то санкциях в отношении школьного руководителя не сообщалось. И, судя по официальному сайту школы, Сауткина исполняет обязанности директора.

Проект «закона о буллинге», в котором наконец-то должно быть прописано понятие травли, активно обсуждался депутатами. Базовые положения уже готовы, но детали обсуждаются, пояснили в профильном комитете.

В частности, как сообщало ИА Регнум, некоторые парламентарии предлагали штрафовать родителей, чьи дети «увлекаются» буллингом.

Но, пожалуй, едва не больший резонанс вызвало предложение об ответственности директоров за «недонесение» о травле.

Со слов Лантратовой, законопроект не предполагает уголовной ответственности или крупных штрафов.

Как именно наказывать руководящий состав школ, должна определять сама система образования, сказал ИА Регнум один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

«Начиная от дисциплинарных взысканий, которые вводит прокуратура или Министерство просвещения, вплоть до отстранения директора школы», — пояснил депутат.

Авторы законопроекта считают, что именно на старшем педсоставе во многом лежит ответственность за то, что на травлю, которая может довести до шутинга, вовремя не обращают внимания.

Почему директора не выносят сор из избы

Подтверждения такому тезису можно найти в новостях, регулярно приходящих из регионов. Так, 29 января стало известно, что прокуратура Челябинской области проводит в Златоусте проверку сообщений о травле четвероклассницы в школе № 90.

При этом, по словам родственников ребенка, обращения к директору, классному руководителю и родителям зачинщиков травли результата не принесли.

В это же время в Тихвине Ленинградской области СК начал проверку в одной из школ, где 13-летний подросток сломал нос и лицевую кость другому ученику. Выяснилось, что хулиган регулярно терроризировал окружающих, но «дело заминали».

В конце декабря имела место резонансная история в Нижнем Тагиле, о которой подробно рассказывало ИА Регнум. Братья-пятиклассники безнаказанно терроризировали учеников, а внимание история хулиганов получила только когда они причинили тяжкий вред здоровью одноклассницы.

О похожей ситуации в башкирской деревне Савалеево в октябре прошлого года сообщал НТВ. Во время урока мальчики, занимающиеся в секции бокса, избили свою одноклассницу, так что 12-летняя девочка попала в реанимацию.

Судя по репортажу, на первых порах директор сельской школы пыталась минимизировать последствия инцидента. Но, со слов школьницы, она и ранее в течение нескольких месяцев подвергалась травле, но на это не обращали внимания.

Директора школ не делятся информацией с правоохранителями, потому любое такое ЧП влияет на рейтинг эффективности учебного заведения, отмечает депутат Лантратова.

По ее словам, законодатели придумали выход из ситуации.

«Теперь, если школа сообщает о том, что у них есть проблемы с той или иной ситуацией по травле, по деструктиву, то она не будет выпадать из рейтинга, — рассказывает собеседница ИА Регнум. Но при этом, если школа покрывает этот факт и не дает эту информацию никуда, то мои коллеги предложили ввести ответственность за это. Какую ответственность, это вопрос дискуссионный».

Давно пора исключить из показателей премирования директоров школ отсутствие жалоб со стороны родителей в вышестоящие инстанции, соглашается директор Центра оценки качества образования Борис Илюхин.

В поисках «стрелочника»

С другой стороны, есть разумные опасения, не станет ли новая инициатива очередным инструментом административного давления на школы.

Возможно, разбирательство подобных случаев должно начинаться не с грозной прокуратуры, а с оценки имеющихся фактов общественниками, профсоюзом учителей или учительской комиссией из другой школы.

Проблема травли — системная, поэтому вмешательство нужно на всех уровнях, и административный — лишь один из них, сказала ИА Регнум психолог Лариса Овчаренко.

«Насчет наказаний — это всегда вопрос дискуссионный. Как это наказание будет влиять?» — отмечает эксперт.

Делать учителя, завуча или директора крайним в любом случае, упуская из виду возможные недоработки семьи, школьных психологов и профильных правоохранителей, вряд ли продуктивно.

Тем более что объектом травли может оказаться и педагог, как это было в новосибирской гимназии №10, где конфликт с учительницей разжигала мама одной из учениц, и даже руководитель. Так произошло в 2018 году в «новаторской» московской школе № 734, чей директор Сергей Москаленков, назначенный Департаментом образования, вынужден был уволиться под давлением части родителей и старшеклассников.

Опрошенные ИА Регнум психологи говорят, что в школах уже есть выстроенная система решения таких проблем, пусть и не идеальная. Предотвращением издевательств занимаются в том числе социальные педагоги, в чьи задачи входит взаимодействие с детьми. Возможно, школы нуждаются в большем количестве психологов-профессионалов, которые смогут наладить работу в этом направлении.

В любом случае хорошо, что на проблему травли обратили внимание законодатели, но имеет смысл более подробно прописать, как именно лучше вести профилактику и пресекать буллинг, отмечает директор Центра оценки качества образования Борис Илюхин.