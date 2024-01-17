Москва, 17 января, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Законопроект о травле в школах детей другими учениками, об ответственности их и родителей, дошёл до рассмотрения законодателей. Пока об итогах слушаний в Госдуме информации нет, но уже известно со слов депутатов, что предполагалось рассмотреть положение о введении штрафов для родителей, чьи дети занимаются буллингом.

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Парламентарии отметили, что есть спорные моменты и в них стоит тщательно разобраться. Например, в случае, когда родители не могут справиться с ребёнком, его поведением в школе, то всё равно будут должны заплатить штраф.

Есть мнение, что другой родитель, заплатит штраф и забудет о проблеме.

«Законопроект уже разработан, но есть моменты, которые, возможно будут доработаны», — сказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Яна Лантратова поясняла, что законопроект предполагал закрепить в законе «Об образовании» само понятие «травля» («систематическое агрессивное поведение группы лиц», в том числе психологическое давление через интернет), ввести понятие организатора, участника и жертвы буллинга, а также принять ГППТ — госпрограмму профилактики травли.

В одной из школ в Иглинском районе Башкирии ученица седьмого класса нанесла холодным оружием телесные повреждения двум одноклассницам. Следователи начали проверку по этому факту.