Брянск, 7 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Следователи приступили к допросу директора брянской гимназии № 5, где 14-летняя девочка устроила стрельбу. Об этом сообщил 7 декабря источник ИА Регнум.

Андрей Мазунин/РИА Новости

Почётного работника общего образования РФ Галину Сауткину доставили в местное отделение Следственного комитета для допроса.

Процессуальный статус директора гимназии пока не определён. Следователи намерены узнать, как в учебном заведении были организованы пропускной режим и охрана.

Сауткина, которой 52 года, руководит школой с 2017 года. Прежде она преподавала математику. В 2019 году суд признал директора виновной в административном нарушении, связанном с госзакупками. Ей был назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря ученица восьмого класса принесла в гимназию помповое ружьё и открыла огонь по одноклассникам. После этого девочка покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась одна из учениц, ещё пять подростков были доставлены в больницу. Остальных школьников отправили домой в сопровождении взрослых.

Предположительно, оружие школьница взяла дома и беспрепятственно пронесла в гимназию, так как работающих рамок металлоискателя на входе не было. Ружьё принадлежит её отцу, который был сотрудником ЧОП и в последнее время пытался его продать. Мужчину доставили на допрос к следователям.

По одной версии, к трагедии привела травля школьницы одноклассниками, по другой — конфликт произошёл из-за мальчика. Разные версии проверяет следствие, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.