Норвегия с 3 августа пополнила список недружественных России стран — такое решение приняло правительство.

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В случае с Норвегией попадание в такой список означает ограничения (вплоть до полного запрета) возможности для недружественной страны нанимать в России работников в свои посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений. Отныне эти норвежские представительства смогут заключить трудовые договоры максимум с 27 россиянами.

Ранее аналогичные ограничения были введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, и Словакии.

Но, поясним, число стран, которых Россия сейчас признаёт недружественными, гораздо шире — около полусотни государств, судя по информации на сайте правительства. Помимо перечисленных, туда ожидаемо входят все страны ЕС, Швейцария, англосаксонские страны (Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия), а также Япония и Южная Корея. И ещё более ожидаемо — Украина.

Списков несколько: в один из перечней входят государства, к которым применяются ответные санкции, в другом те, против кого вводятся ограничения по дипломатической линии.

В случае с Норвегией последней каплей, судя по всему, стала высылка 15 сотрудников нашей дипмиссии в Осло в апреле этого года по обвинению в шпионаже в стране пребывания. «Российско-норвежским контактам нанесён серьёзный удар. Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства», — прокомментировала тогда официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Решение внести Норвегию в статус «недружественных» в Осло восприняли, надо сказать, довольно сдержанно. «Нет никаких оснований утверждать, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к России», — заявила телеканалу NRK глава норвежского МИД Анникен Хюитфельт. Она добавила, что обе страны, будучи соседями, заинтересованы в поддерживании дипломатических отношений и каналов для контактов «не в последнюю очередь в трудные времена». Хюитфельт пояснила, что связывает нынешнюю ситуацию с конфликтом на Украине.

Табакерка мира

Отношения России с арктическим соседом и одновременно с одним из старейших членов НАТО (Норвегия в альянсе с момента основания в 1949 году), надо сказать, начали было «оттаивать» как раз незадолго до начала СВО.

«Лёд тронулся» осенью 2021 года, когда Норвегию впервые за два года посетил глава МИД России Сергей Лавров. Тогда он встретился и с действующим премьер-министром страны Йонасом Гар Стёре, и с главой МИД Хюитфельт. Последняя, беседуя с Лавровым, вспомнила о том, как её дед в годы нацистской оккупации был в концлагере вместе с советскими военнопленными. Министр продемонстрировала семейную реликвию, табакерку, которую деду подарили советские товарищи, сообщал тогда «Коммерсант».

Лавров, в свою очередь, воздал должное тому, «как бережно норвежский народ, правительство хранят память о подвиге, когда Красная армия освободила Северную Норвегию». Памятник советским воинам в заполярном Киркинесе (который тогда упомянул Лавров как пример такой памяти), заметим, и сейчас не постигла судьба аналогичных мемориалов, например, в Польше, Прибалтике или на Украине.

National Archives of Norway Жители Финнмарка встречают советских солдат

Да и действующий премьер Йонас Гар Стёре, судя по его заявлениям, отнюдь не из числа идейных русофобов, вроде польского «серого кардинала» Ярослава Качиньского или любого из прибалтийских президентов. Ещё в 2015-м, будучи лидером оппозиционной Рабочей партии, Стёре говорил, что «Норвегия и Россия, обладающие тысячелетней историей мирного соседства, должны сохранить добрые отношения». В 2019-м он же выражал надежду на развитие добрососедства.

В том же году Лавров посетил церемонию памяти у упомянутого выше монумента в Киркинесе в присутствии короля Харальда V и тогдашних руководителей правительства и дипломатии.

Россия не давала соседям по ту сторону арктической границы поводов для обид.

В 2010-м Москва завершила давний спор по поводу разделения шельфа Северного Ледовитого океана, отдав соседям половину спорной акватории (около 175 тыс. кв. км), а Осло получил полный контроль над 200-мильной зоной вокруг архипелага Шпицберген, где Россия исторически, по договору советских времён имеет особые права.

Александр Ковалев/РИА Новости Заснеженные вершины архипелага Шпицберген

Но историческая зависимость Норвегии от старшего партнера по НАТО, Соединенных Штатов, оказалась сильнее. К слову, заметим, что и нынешний генсек альянса Йенс Столтенберг — именно норвежец, дважды занимавший премьерский пост.

Арктический штык Североатлантического альянса

В прошлом году Норвегия фактически устроила блокаду работающим на Шпицбергене гражданам России.

Тогда соседи ограничили поставки продовольствия с нашей большой земли для Баренцбурга — поселения российских угольщиков на архипелаге. Продукты, напомним, должны были пройти через через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. Норвежская сторона, не скрывая, объяснила это соблюдением антироссийской санкционной политики. Страна, которая не входит в ЕС, приняла против нашей страны санкции, аналогичные брюссельским. Осло не оставляет надежд блокировать доставку грузов, нужных для нормальной работы треста «Арктикуголь».

В начале апреля Норвегия ввела против России новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом Евросоюза. Дальнейшее ухудшение отношений северной страны с Россией было и остается скорее вопросом времени.

Какие-то недружественные шаги могли быть продиктованы национальным эгоизмом. Норвежцы продолжают претендовать на доступ к минеральным ресурсам арктического шельфа, а также на разработку углеводородных месторождений, ограничивая права российских компаний.

Но по большей части это следствие именно союзнических обязательств, отмечают эксперты. «Норвегия традиционно принимает активное участие в маневрах блока НАТО у наших границ, это такой северный кулак или северный штык блока», — сказал ИА Регнум директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

К примеру, весной американский авианосец «Джеральд Форд» впервые за 65 лет зашёл в Осло перед тем, как принять участие в учениях с союзниками по блоку «Арктический вызов» вблизи норвежского побережья.

Проводя военные учения, Осло говорит о готовности НАТО отразить атаку на северный фланг блока — и нетрудно догадаться, кого норвежцы видят агрессором.

Норвегия не отстаёт от союзников в подпитке Украины вооружениями и боеприпасами.

Месяц назад Осло сообщил о «пожертвовании» для ВСУ трёх реактивных систем залпового огня MLRS и 5 тысяч боеприпасов. В июне норвежские власти передали Киеву 22 самоходные гаубицы с боеприпасами. «Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость», — говорил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Очевидно, что такие риторика и действия Осло слабо вяжутся с заявлениями вроде «нет никаких оснований утверждать, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к России».

Силы, настроенные на быстрое сворачивание конфронтации с Москвой, в Норвегии маргинальны, они «выдавлены из мейнстрима политического процесса, поэтому к власти в ближайшее время они не придут», полагает Солонников.

Надежда на географию

Развитие отношений Осло и Москвы будет зависеть от хода спецоперации на Украине, сходятся во мнении эксперты.

«Отношения с Норвегией, как и с другими государствами, будут заново устраиваться после окончания СВО. Когда Россия сможет объявит о своей победе, мы будем заново договариваться с европейскими партнерами», — комментирует Солонников.

«От того, насколько России удастся эффективно и эффектно победить в рамках этого конфликта, будет зависеть реакция Норвегии. Там очень внимательно относятся к нашим достижениям и к нашим поражениям. Любые наши победы заставят Осло скорректировать свою политику в отношении России», — заметил в комментарии ИА Регнум президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Однако сегодня ситуация с включением Норвегии в список недружественных нам государств удивительной не выглядит, отмечают политологи.

«Нынешнее решение — это подтверждение статус-кво, который на сегодняшний день сложился. Это не шаг, меняющий ситуацию, это шаг, конкретизирующий ситуацию», — говорит Солонников. Поэтому обмен дипломатическими ударами становится практически неизбежен.

Межевич перечисляет обстоятельства, не подвластные политической конъюнктуре, которые невозможно игнорировать: «Прямое соседство, большая линия морской границы, специфика договора о Шпицбергене, экологические проблемы на стыке Атлантического и Северного Ледовитого океанов». Сама география вынудит норвежцев искать взаимопонимания с большим соседом.