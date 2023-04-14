Москва, 14 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Норвегия, высылая 15 российских дипломатов, нанесла двусторонним контактам серьёзный удар, Москва ответит на действия Осло. Об этом 14 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Посол

Ранее стало известно, что Норвегия высылает 15 сотрудников посольства России в Осло. Причиной высылки дипломатов названа разведдеятельность, которая якобы проводилась сотрудниками дипмиссии.

«Российско-норвежским контактам нанесён серьёзный удар. Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам дипломата, действия Норвегии не останутся без внимания Москвы. Она также подчеркнула, что Россия расценивает высылку дипломатов, которым не было предъявлено конкретных претензий, как умышленное нагнетание враждебности.

Захарова акцентировала внимание на том, что в последнее время норвежские СМИ проводят фейковую компанию по «якобы разоблачениям российской шпионской деятельности». Представитель МИД РФ отметила, что «медийные вбросы» являются заранее спланированной акцией, цель которой — обострить отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, в посольстве России в Норвегии подтвердили информацию, распространённую министерством иностранных дел Норвегии, об объявлении 15 сотрудников российской миссии «персонами нон грата». В дипмиссии назвали данное решение «недружественным шагом, за которым последуют ответные меры».

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