Осло, 6 июня, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Крупнейший в мире военный авианосец США USS Gerald R. Ford перестал подавать сигналы после того, как вышел из Осло в сторону России. На это обратил внимание автор статьи в норвежской газете High North News Арне Хольм.

Иван Шилов ИА REGNUM Новейший атомный авианосец США USS Gerald R. Ford

Журналист напомнил, что прибытие американского авианосца в Норвегию несколько дней назад сопровождалось многочисленными публикациями в прессе и заявлениями официальных лиц. Но после того, как военный корабль взял курс на Крайний Север, воцарилось молчание.

«От американского корабля Gerald R. Ford по-прежнему нет сигналов», — отметил обозреватель.

На борту корабля длиной 337 метров, шириной 78 метров и высотой 76 метров находятся 4,5 тыс. солдат и офицеров. Электронные приборы, по которым можно отследить его перемещения, отключены.

Известно лишь, что авианосец проложил курс вдоль северного норвежского побережья, за которым начинается территория России. Вероятно, корабль находится на военном задании, предположил Хольм.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авианосец USS Gerald R. Ford примет участие в манёврах НАТО «Арктический вызов» (Arctic Challenge Exercise 2), которые проходят с 29 мая по 9 июня. По словам директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Георгия Остапковича, западные страны в настоящее время проводят учения а Арктике, чтобы оказать психологическое давление, показать способность глобального военного присутствия. По словам эксперта, они пытаются «забить» территорию, пометить её подобно собакам.