Осло, 4 апреля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Норвегия во вторник, 4 апреля, ввела против России новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Эти санкции зеркально отражают десятый пакет санкций ЕС, который был принят Евросоюзом 25 февраля 2023 года. Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми изменениями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте норвежского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что новый пакет санкций со стороны Норвегии включает в себя меры по ограничению возможностей обхода предыдущих санкций российской стороной.

Ранее сообщалось, что к десятому пакету антироссийских санкций Европейского союза присоединилась Швейцария. Об этом заявили в пресс-службе правительства государства 29 марта.

4 апреля президент РФ Владимир Путин отметил, что вопреки санкционному давлению Запада российская экономика выстояла и продолжает развиваться. В частности, за последнее время экспорт сельхозпродукции из России вырос в 2,5 раза.