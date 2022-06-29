Осло, 29 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Норвегия пожертвует для Украины три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении на сайте норвежского правительства.

Cpl Jamie Peters RLC Реактивная система залпового огня M270 MLRS

Норвежские вооруженные силы планируют «масштабное обновление арсенала». Поэтому они передадут три РСЗО MLRS Великобритании, а та направит три реактивных системы того же типа на Украину.

Боеготовность скандинавской страны от такого решения не пострадает.

Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что необходимо продолжать поддерживать Украину, которая отстаивает «свободу и независимость». Для этого нужно оружие, и без тесного сотрудничества с Британией Норвегия не смогла бы предоставить его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Норвегия направила Украине 22 самоходные гаубицы M109, сто ЗРК «Мистраль» и несколько тысяч противотанковых гранатомётов M72.

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