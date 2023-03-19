Берлин, 19 марта, 2023, 19:22 — ИА Регнум. В Норвегии состоялись зимние учения Североатлантического альянса Joint Viking, которые отправили четкий сигнал президенту России Владимиру Путину о готовности НАТО отразить атаку на северный фланг блока. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В статье отмечается, что манёры в текущем году проходили по сценарию, аналогичному крымским событиям 2014 года. Отмечается, что количество войск предполагаемого врага и его боевые возможности соответствовали Вооружённым силам России в регионе.

В манёврах принимали участие порядка 20 тыс. норвежских солдат, а также военные из восьми стран.

Напомним, что в начале марта Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии объявило о создании новой военной базы на территории северной части Норвегии.