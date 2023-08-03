Москва, 3 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Правительство России включило Норвегию в перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических представительств. Соответствующее распоряжение 3 августа опубликовано на сайте российского правительства.

Станислав Красильников/ТАСС

Включение в такой список предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников в России.

В перечне помимо названий стран указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры. Например, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплён лимит в 27 человек.

Решение принято для реализации президентского указа «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Ранее ограничения были введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии. Перечень стран не является окончательным и с учётом продолжающихся враждебных действий иностранных государств может расширяться, подчеркнули в российском правительстве.

Всего списков недружественных стран несколько. В один из перечней входят государства, в отношении которых применяются ответные экономические меры, другой касается ответных мер в сфере работы дипломатических и консульских представительств.

Королевство Норвегия является членом НАТО. В настоящее время, как известно, альянс возглавляет Йенс Столтенберг, долгое время занимавший должность премьер-министра Норвегии. В общей сложности Дания, Норвегия и Финляндия в 2023–2024 годах планируют потратить на вооружение вооружённых сил Украины (ВСУ) около 4 млрд евро, сообщил российский МИД.

В апреле 2023 года в МИД Норвегии заявили о высылке 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить «нормальные дипломатические отношения с Россией»

«Российско-норвежским контактам нанесён серьёзный удар. Норвегия всё больше подтверждает статус враждебного России государства», — было заявлено в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечали ранее в МИД России, страны Запада на волне шпиономании под надуманными предлогами сокращают дипломатическое присутствие России. Москва регулярно принимает ответные меры на недружественные шаги западных государств.

Двусторонние контакты России и Норвегии в настоящее время сведены к минимуму, подчёркивал президент России Владимир Путин 5 апреля на церемонии вручения иностранными послами в Большом Кремлёвском дворце верительных грамот. Путин отметил, что многие годы отношения с Норвегией «формировались в конструктивном духе». Он также напомнил, что в 1944 году тысячи советских солдат «отдали жизни за освобождение севера Норвегии от нацистов».

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. Авторы инициативы полагают, что отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители.

В начале апреля 2023 года Норвегия ввела против России новый пакет санкций, схожий с десятым пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Отмечалось, что новый пакет санкций со стороны Норвегии включает в себя меры по ограничению возможностей обхода предыдущих санкций российской стороной.