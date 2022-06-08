Осло, 8 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Норвежские власти передали киевскому режиму 22 самоходные гаубицы с боеприпасами. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба министерства обороны Норвегии.

Skaarup.HA Самоходная гаубица M109

«Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы», — приводит пресс-служба слова министра обороны королевства Бьёрна Арильда Грама.

Также указывается, что Киев запросил это оружие и добавляется, что норвежская армия ране заменила артиллерийские орудия M109 с гаубицей калибра 155 мм новой южнокорейской артиллерией и потому передало 22 гаубицы из старых запасов украинской стороне.

При этом отмечается, что обучение военных ВСУ использованию этих гаубиц проводилось в ФРГ при участии Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирное урегулирование не рассматривается западными странами в качестве решения конфликта на Украине.