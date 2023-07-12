Вильнюс, 12 июля, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг объявил о начале работы Совета Украина — НАТО в ходе его первого заседания на саммите блока в Вильнюсе. Кадры первых минут встречи 12 июля опубликовало украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на открытии Совета Украина-НАТО

«Добро пожаловать всем на первое заседание Совета Украина — НАТО. Это исторический момент, Украина и страны НАТО сидят бок о бок, чтобы обсуждать общее видение евроатлантической безопасности», — сказал он в своём коротком вступительном слове.

Столтенберг также пообещал участвующему в заседании президенту Украины Владимиру Зеленскому увеличить военную поддержку. После этого заседание Совета закрыли для представителей СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут рассказала, что государства «Большой семерки» (G7) собираются позднее объявить о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, эта декларация пошлёт «чёткий сигнал» России.

Позднее она указала, что США ждут от Украины демократических реформ и преобразований в сфере безопасности для членства в НАТО. Слоут добавила, что президент США Джо Байден заявил, что американская сторона считает, что Киев может добиться этого.