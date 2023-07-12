Вашингтон, 12 июля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. США и другие страны «Большой семерки» (G7) намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву предусматривает выделение военной техники и усиление обмена разведданными», — сообщили в Белом доме.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 вместе с украинским президентом объявят о намерении помочь Украине, чтобы защитить себя и сдерживать будущие атаки, отметила Слоут. Также пройдет серия переговоров по достижению двусторонних гарантий безопасности.

Представитель Белого дома добавила, что многосторонняя декларация пошлёт России четкий сигнал о том, что время не на ее стороне.

Декларация G7, как ожидается, будет ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля. На него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса назвали Россию самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. При этом альянс подчеркнул намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой. В документе НАТО назвало сотрудничество России и Китая противоречащим интересам альянса. Итоговая декларация НАТО содержит призыв к Китаю играть конструктивную роль в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, осудить спецоперацию и воздержаться от какой-либо военной поддержки России.

На саммите в Вильнюсе страны НАТО заявили о совершенствовании имеющихся инструментов для противодействия гибридным действиям России и обеспечения готовности Североатлантического альянса и союзников.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 11 июля не смог назвать сроки вхождения Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Он отметил, что страны — участницы альянса продолжат обсуждение предварительного процесса по вопросу о вступлении Киева в блок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ самостоятельно создаст гарантии безопасности, если этого не сделают страны НАТО и ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею главы Литвы Гитанаса Науседы о создании постоянных военных баз у границ России, назвал главную ошибку Запада. Представитель Кремля заявил, что это продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.