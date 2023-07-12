Киев, 12 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто бумаги без каких-либо затрат. Об этом, как сообщил Telegraph, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

Kay Nietfeld/Global Look Press Украинская делегация на полях саммита НАТО

«После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», — сказал он.

Министр выразил озабоченность касательно готовящихся гарантий НАТО и сказал, что сперва хочет увидеть детали и цены предлагаемой Украине поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что США и другие страны «Большой семерки» (G7) намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, документ предусматривает выделение военной техники и усиление обмена разведданными.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 12 июля отметил, что, предоставляя гарантии Украине, страны НАТО посягают на безопасность России. Представитель Кремля добавил, что в Москве слышат голоса политиков, которые отдают себе отчёт в этом.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия самостоятельно создаст гарантии безопасности, если этого не сделают страны НАТО и ОБСЕ.