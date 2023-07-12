На Украине заявили, что не будут доверять «бумажным» гарантиям НАТО
Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев не будет доверять «бумажным» гарантиям НАТО
Киев, 12 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто бумаги без каких-либо затрат. Об этом, как сообщил Telegraph, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
«После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат», — сказал он.
Министр выразил озабоченность касательно готовящихся гарантий НАТО и сказал, что сперва хочет увидеть детали и цены предлагаемой Украине поддержки.
Как сообщало ИА Регнум, старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что США и другие страны «Большой семерки» (G7) намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, документ предусматривает выделение военной техники и усиление обмена разведданными.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 12 июля отметил, что, предоставляя гарантии Украине, страны НАТО посягают на безопасность России. Представитель Кремля добавил, что в Москве слышат голоса политиков, которые отдают себе отчёт в этом.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия самостоятельно создаст гарантии безопасности, если этого не сделают страны НАТО и ОБСЕ.