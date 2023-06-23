Известный американский «ястреб», сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега, демократ Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса проект двухпартийной резолюции. Суть её сводится к следующему: если Россия или Белоруссия «подорвёт ядерное устройство на Украине», чтобы остановить контрнаступление ВСУ, то это следует рассматривать как нападение на НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Сенатор Линдси Грэм

Принятие резолюции станет сигналом России о возможности массированного ответа НАТО в случае использования ядерного оружия на Украине, объявил Грэм как главный соавтор документа.

То, что документ, скорее всего, вышел из-под пера этого отставного полковника ВВС, а ныне сенатора от Южной Каролины, неудивительно. У Линдси Грэма стойкая репутация русофоба, что не вполне точно. Он с не меньшей яростью относится, например, к Ирану, по которому в 2010 году призывал нанести превентивный удар. Доставалось от сенатора и американским президентам — например, Бараку Обаме за недостаточную жесткость в отношении Ливии (что, по логике Грэма, развязало России руки в отношении Крыма).

Но антироссийские инициативы — это, действительно, конёк сенатора. Он был соавтором единогласно принятой резолюции по войне 2008 года в Южной Осетии (где Россия была объявлена «угрозой молодым демократиям»), требовал бойкотировать Олимпиаду 2014 года в Сочи, а позже призывал обрушить российскую экономику. В 2018-м именно Грэм продвигал введение против России Bill from Hell — «санкций из ада». В марте прошлого года сенатор договорился до отрытых призывов к убийству президента России Владимира Путина.

В нынешнем мае на встрече с Владимиром Зеленским Грэм сказал, что США «никогда ещё не тратили деньги так удачно», как в нынешнее время, когда эти инвестиции приводят к тому, что «русские умирают».

Учитывая всё это, проект резолюции, которая ведёт США к ядерной войне с Россией, можно было бы списать на людоедские взгляды Линдси Грэма — и считать это выходкой сенатского радикала и его единомышленников. Если бы не заявление президента Джо Байдена от 20 июня — о том, что Россия якобы может реально использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО).

Поводом для нагнетания истерии в Вашингтоне стало сделанное еще в марте заявление российского президента. Путин, напомним, тогда сказал, что Москва разместит ТЯО на территории Белоруссии — что вызвало возмущение Байдена. Путин тогда же отметил, что США десятилетиями размещают своё ядерное оружие на территории других стран.

В мае глава Минобороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории союзника. Москва не передаёт оружие республике, а оставляет контроль за собой.

Максим Гучек / РИА Новости) Сергей Шойгу и Виктор Хренин

Но в любом случае Запад воспринял это как нарушение баланса сил в Европе и, как полагают эксперты, спровоцировал Вашингтон на поиски асимметричного ответа.

Переписать пятую статью

Нынешнюю «ядерную» инициативу Грэма и других конгрессменов-«ястребов» надо воспринимать в контексте ближайшего саммита НАТО, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе. Так полагает военный эксперт Игорь Коротченко.

«На вильнюсском саммите мы можем услышать предложения по расширению трактовки статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне», — сказал Коротченко ИА Регнум.

В мае в своём интервью лондонской газете The Economist Генри Киссинджер ссылался на статью 5 Вашингтонского договора, гласящую, что удар по одному из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО (принцип коллективной обороны). Патриарх американской политики и дипломатии упоминал её как возможную причину столкновения России и НАТО.

«Расширительной толкование» той же статьи (не только нападение на страну НАТО, но и «ядерное нападение» на Украину) — а именно к этому ведут дело Грэм и его единомышленники — открывает еще более опасную перспективу. Нельзя исключать, что Киев готовится к акциям ядерного терроризма с целью дискредитации России, допускает Коротченко. Два сенатора-русофоба Грэм и Блюменталь вполне могут участвовать в информационном обеспечении таких приготовлений, полагает эксперт.

Эксперт-американист Дмитрий Дробницкий напоминает, что американская ядерная доктрина предполагает право США на нанесение превентивного удара. Вашингтонские «ястребы», по мнению собеседника ИА Регнум, хотели бы сформулировать своё предложение следующим образом: «Давайте мы Украину приравняем к НАТО и без всякого Конгресса ударим по России, как только заподозрим, что она готовит ядерный удар».

Опасность паники

Но, конечно, последнее слово остаётся не за «ястребиной партией» в Конгрессе и не за Конгрессом в целом — а за администрацией Байдена, подчеркивает Дробницкий. Даже если обе палаты Конгресса проголосуют за предложение Грэма и Блюменталя, «всё равно в сложившейся ситуации раскола в Вашингтоне всё будет решать Белый дом».

«Администрация Байдена, кстати, тоже расколота, — сказал Дробницкий. — Но вся эта ситуация в целом заставляет нас внимательно за ними следить».

Собственно, само появление инициативы Грэма-Блюменталя надо понимать как отражение очевидной растерянности всего вашингтонского истеблишмента — растерянности от того, что у США сейчас нет никаких возможностей победить Россию на поле боя руками украинских военных, полагает американист. Недаром в публичном заявлении Грэма было упомянуто украинское контрнаступление — которое, как уже признают в США, «не оправдывает ожиданий» Запада.

Если бы возможности сдерживания России были, в Вашингтоне бы сейчас говорили о том, как они побеждают, заметил Дробницкий. «Вспомните «доллар по двести рублей», «экономику, порванную в клочья», и «скорое контрнаступление, которое закончится где-то в Белгороде или в Москве». А теперь паническое: «А давайте мы в случае ядерного удара приравняем Украину к НАТО», — заметил эксперт.

«В условиях, когда люди, обладающие такими ресурсами и такой мощью, в том числе военной, паникуют, это опасно для всего мира», — добавил Дробницкий.

Как образумить Америку

«Требуется пересмотреть условия применения ядерного оружия Россией, потому что они прописаны в слишком обобщённом виде, — отмечает Коротченко — Например, агрессия НАТО с использованием обычных вооруженных сил — это, на мой взгляд, уже «казус белли» для ответного применения Россией тактического ядерного оружия».

При этом Коротченко выступает категорически против идеи превентивного ядерного удара, который, по мнению отдельных российских экспертов, следует всерьёз рассматривать в качестве аргумента в противостоянии с НАТО.

Собеседник обращает внимание, что на днях в издании «Профиль» была опубликована аналитическая статья почётного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) России Сергея Караганова. В ней автор, помимо прочего, отметил: «Мы… неосмотрительно завысили порог применения ядерного оружия… Страх ядерной эскалации нужно восстанавливать… Противник должен знать: мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне».

Тема ядерной войны — слишком чувствительная, замечает Коротченко.

«Основными целями для России, если речь идёт не о глобальной, а об ограниченной ядерной войне (планы которой существуют и на Западе), должны предусматривать прежде всего поражение войсковых группировок и военных целей и объектов, а не уничтожение населения Европы», — подчеркивает собеседник ИА Регнум.

России в связи с этим необходимы два принципиальных решения, считает Коротченко.

«Первое — быть готовыми возобновить ядерные испытания на Новой Земле, — говорит Коротченко. — Есть поручение президента готовить Новоземельский ядерный полигон. И если потребует международная военно-политическая ситуация, мы должны иметь возможность проводить подземные ядерные испытания».

Второе — России крайне важен потенциал ответного удара, который будет страховать от любых форс-мажоров, заметил эксперт. Он поясняет:

«Наши шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет — МБР — уязвимы, если США задействуют свою концепцию быстрого глобального удара».

В случае одномоментного удара несколькими тысячами гиперзвуковых ракет (а США постепенно придут к освоению этих носителей), например, просто повреждение крышки пусковой шахты не позволит запустить МБР, отмечает Коротченко.

«А потенциал ответного удара складывается из удара тех носителей ядерного оружия, отследить местоположение которых противнику сложно или невозможно, — указывает военный эксперт. — Это подвижные грунтовые ракетные комплексы в позиционных районах и стратегические подводные ракетоносцы».

Впрочем, США, Великобритания и Франция стараются внимательно отслеживать и атомные подлодки России.

«Надо запустить программу БЖРК «Баргузин», — рассказывает эксперт. — Все необходимые испытания проведены, требуется политическое решение».

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» — это развитие железнодорожных комплексов «Молодец» с баллистической ракетой РТ-23 УТТХ (в классификации НАТО SS-24 Stilleto — «Скальпель»). Это уникальное решение позволило создать ракетные составы, способные курсировать по железным дорогам СССР и России под видом обычных грузовых поездов и оставаться практически неуязвимыми для разведки противника, и поэтому — крайне эффективными в случае потребности в нанесении межконтинентального ядерного удара.

С 1987 по 1994 год в стране было создано три полноценных БЖРК — в Костромской, Пермской и Красноярской областях. Каждый включал три боевых состава с тремя ракетами РТ-23 УТТХ — практически полноценный полк Ракетных войск стратегического назначения.

«БЖРК при необходимости просто останавливается в любой точке маршрута от Москвы до Владивостока и в течение буквально нескольких минут осуществляет пуск», — рассказывает Коротченко.

Такое «ядерное уравнение» страхует нас от форс-мажоров: БЖРК фактически невозможно отследить, и при его наличии у России в США будут понимать, что их удар не приведёт к уничтожению потенциала российского удара возмездия.

Также Коротченко полагает, что при Совбезе России необходимо создать специальную группу ядерного планирования. Она должна быть наделена возможностью более детально прописать условия и возможности применения Россией тактического ядерного оружия.

«Мы видим на Западе активную дискуссию, при каких условиях и как НАТО следует воевать против России, и нам необходимо на это реагировать на интеллектуальном, доктринальном уровне, — рассуждает эксперт. — Если мы, например, скатываемся во второй Карибский кризис, то в этой ситуации не должно быть шараханий — всё должно быть продумано заранее в рамках группы ядерного планирования при Совбезе».