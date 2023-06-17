Вашингтон, 17 июня, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден высказался категорически против размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Это заявление 17 июня распространила пресс-служба Белого дома.

РИА Новости Оперативно-тактический ракетный комплекс «Исканер М»

«Я уже комментировал это неоднократно. Это совершенно безответственно», — сказал американский лидер.

Ранее он заявил, что его реакция на дислокацию российского ТЯО в Белоруссии «чрезвычайно негативная».

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года президент Россия Владимир Путин заявил, что Москва по запросу Минска разместит ТЯО на территории Белоруссии. Он напомнил, что США, десятилетиями размещает ядерное оружие в других странах.

9 июня Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнётся 7 или 8 июля, после завершения подготовки соответствующих сооружений. Контроль над оружием остаётся за Москвой.

Лукашенко в свою очередь заявил, что готов незамедлительно применить ядерное оружие, если Белоруссия подвергнется агрессии. При этом он уверен, что никто не захочет конфликтовать с республикой, когда у неё будет ядерное вооружение.