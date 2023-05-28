Сенатор США назвал смерть россиян самой удачной тратой денег Белым домом
Сенатор США Грэм на встрече с Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег
Штат Южная Каролина, США, 28 мая, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм отреагировал на смерть русских, назвав это самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Украине.
«Русские умирают <…> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно», — сказал он 26 мая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщало ИА Регнум, сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры с Зеленским, который поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ. Также украинский лидер выразил признательность всему американскому обществу, Конгрессу США и президенту страны Джо Байдену.
С начала спецоперации, по сведениям из Пентагона, общий объём военной поддержки ВСУ достиг более $30 млрд. В новый пакет войдут управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.