Штат Южная Каролина, США, 28 мая, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм отреагировал на смерть русских, назвав это самой удачной тратой денег американскими властями, оказывающими военную поддержку Украине.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

«Русские умирают <…> Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно», — сказал он 26 мая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры с Зеленским, который поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ. Также украинский лидер выразил признательность всему американскому обществу, Конгрессу США и президенту страны Джо Байдену.

С начала спецоперации, по сведениям из Пентагона, общий объём военной поддержки ВСУ достиг более $30 млрд. В новый пакет войдут управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.