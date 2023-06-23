Вашингтон, 23 июня, 2023, 03:19 — ИА Регнум. В Сенате Конгресса США подготовлена резолюция, призывающая приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине к атаке на НАТО, сообщил 22 июня на пресс-конференции один из авторов документа — сенатор Линдси Грэм.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Если Россия или Белоруссия взорвёт ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — сказал республиканец на пресс-конференции.

Грэм считает, что принятие данной резолюции сигнализирует Москве возможность массированного ответа от НАТО при использовании ядерного оружия на Украине.

Соавтором документа выступил сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь.

Если резолюция будет принята, она останется лишь рекомендательной.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден полагает, что Россия может реально использовать тактическое ядерное оружие. Он категорически высказался против размещения российского ТЯО в Белоруссии, назвав это решение безответственным. Байден подчеркнул, что его реакция на дислокацию российского ТЯО в Белоруссии «чрезвычайно негативная».

В марте 2023 года президент Россия Владимир Путин заявил, что Москва по запросу Минска разместит ТЯО на территории Белоруссии. Он напомнил, что США, десятилетиями размещает ядерное оружие в других странах.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность применить ядерное оружие в ответ на агрессию. В Минске уверены в том, что из-за наличия ядерного оружия никому не захочется конфликтовать с Белоруссией. Лукашенко подчёркнул, что хотел бы избежать возможных ситуаций, когда пришлось бы его применять ТЯО.