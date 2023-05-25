Минск, 25 мая, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Москва, размещая нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии, не передаёт его республике. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе церемонии подписания документов, определяющих порядок содержания российского оружия в специальном хранилище республики.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По его словам, контроль над вооружением и решение о его применении остаётся за РФ.

«Россия не передаёт Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», — заявил министр.

При этом глава оборонного ведомства также сообщил о возможном принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Ранее стало известно, что министр обороны России и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. В белорусском оборонном ведомстве добавили, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории республики «будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

Как сообщало ИА Регнум, помощник главы минобороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что Минск готов «остудить горячие головы» в Европе, которые планируют совершить агрессивные действия в отношении республики.

По его словам, факт размещения тактического ядерного оружия на территории страны станет тем самым «отрезвляющим душем» для некоторых политических деятелей Запада. Касинский подчеркнул, что белорусские военные уже прошли полный курс обучения.