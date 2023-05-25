Минск, 25 мая, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали документы по размещению российского нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом 25 мая сообщает Минобороны Белоруссии в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«По поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В белорусском оборонном ведомстве добавили, что размещение российского нестратегического ядерного оружия на территории республики «будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

Хренин напомнил, что Минску был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который способен применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник главы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что Минск готов «остудить горячие головы» в Европе, планирующие совершить агрессивные действия в отношении республики.

По его словам, факт размещения тактического ядерного оружия на территории Белоруссии станет тем самым «отрезвляющим душем» для некоторых западных политических деятелей. Касинский подчеркнул, что белорусские военные уже прошли полный курс обучения.