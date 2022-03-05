Москва, 5 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Послу США в Москве Джону Салливану вручена нота протеста из-за провокационных агрессивных призывов американского сенатора Линдси Грэма, сообщает 5 марта пресс-служба МИД России.

Usnews.com Линдси Грэм

«5 марта заместитель министра иностранных дел РФ С.А.Рябков вручил вызванному в МИД России Послу США в Москве Дж. Салливану ноту протеста в связи с известными провокационными агрессивными высказываниями американского сенатора Л. Грэма», — указано в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Послу Салливану было указано, что такие действия «квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности».

Подчёркнуто, что в случае с сенатором Грэмом речь идёт «именно о публичном, террористическом по сути, призыве, абсолютно неприемлемом для высокого выборного лица, в связи с чем непринятие администрацией США конкретных мер, не оставляющих места для двусмысленности, окажет дальнейшее разрушительное воздействие на и без того пребывающие в плачевном состоянии российско-американские отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в России надо найти «Брута или Клауса Штауффенберга», который «уберёт этого парня (президента РФ Владимира Путина)».