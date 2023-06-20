Вашингтон, 20 июня, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден полагает, что Россия может реально использовать тактическое ядерное оружие. Его слова привело агентство The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден напомнил, что пару лет назад он высказывал беспокойство по поводу высыхания реки Колорадо и тогда на него все смотрели как на сумасшедшего.

«Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил Байден во время визита в штат Калифорния.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден высказался категорически против размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он заявил, что его реакция на дислокацию этого оружия в Белоруссии «чрезвычайно негативная».

В марте 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва по запросу Минска разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Он напомнил, что США десятилетиями размещает ядерное оружие в других странах.

9 июня Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что размещение этого российского оружия в Белоруссии начнётся 7 или 8 июля, после завершения подготовки соответствующих сооружений. Контроль над оружием остаётся за Москвой.