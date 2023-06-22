В Лондоне ожидают, что король Карл III вскоре скрепит своей подписью закон, который позволит кабинету Риши Сунака «сохранять российские санкции до тех пор, пока Украине не будет выплачена компенсация, — тем самым предоставив возможность пожертвовать замороженные российские активы на восстановление Украины». Об этом сообщила лондонская The Guardian со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Сергей Корсун ИА Регнум

Новые меры должны гарантировать, «что российские активы, в настоящее время замороженные правительством Великобритании, могут быть в конечном итоге конфискованы», подчеркивает издание.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли разъяснил: если россияне, попавшие под британские санкции, заявят о своей поддержке Киева, то они получат возможность пожертвовать свои арестованные средства Украине на её «восстановление». Никакого принуждения к этой «благотворительности» не будет, утверждает Клеверли. С его слов, не будет и торга — пожертвование в обмен на ослабление санкций.

«Британское правительство объявило о планах ужесточить санкционную политику против России, в том числе принять закон о замораживании активов до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию Украине», — проинформировало Reuters, сопроводив публикацию фотографией министра Клеверли в галстуке цветов украинского флага.

Агентство напомнило: с начала спецоперации Британия заморозила российские активы, включая суверенные активы Российского государства более чем на 18 млрд фунтов (23 млрд долларов) и ввела санкции против более 1,5 тысячи россиян.

Таким образом, Лондон, во-первых, решил окончательно наложить руку на замороженные суверенные российские активы («взяв их в заложники», конфисковать в пользу Украины). Второй добычей оказываются арестованные средства частных лиц, которые также должны пойти на поддержку киевских клиентов Британии.

«Мучаются пыль глотать»

Примером нынешней британской политики в отношении россиян, в своё время вложившихся в королевство, можно считать то, что сейчас происходит с активами Романа Абрамовича. Бизнесмену пришлось продать одно из своих статусных приобретений — «Челси», чтобы клуб не попал под антироссийские санкции. От продажи Абрамович мог бы получить 2,3 млрд фунтов стерлингов, но, как сообщили в пресс-офисе бизнесмена, он не может получить эти деньги. Они заморожены на банковском счёте, принадлежащем фонду Fordstam. Абрамович заявил, что средства от продажи клуба пошли на благотворительность для пострадавших «по обе стороны конфликта» на Украине.

Но бизнесмен не готов дать письменного согласия на то, чтобы деньги были переданы исключительно украинской стороне (как того требуют «правила разморозки денег»), о чём сообщила 17 июня Daily Mail. Судя по заявлению главы МИД Клеверли, именно такой принудительной благотворительности в пользу Киева ждут британские власти.

В декабре 2022-го неприятности постигли другого олигарха с давними интересами в Британии — совладельца и главу наблюдательного совета «Альфа Групп» Михаила Фридмана. Обладатель состояния в 11,8 млрд долларов, напомним, был задержан в Лондоне сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) по подозрению в нарушении введённых против него санкций. Фридмана заподозрили, в частности, в превышении установленного властями лимита в 2,5 тысячи фунтов.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Михаил Фридман

Меры против Фридмана и другого совладельца «Альфа Групп» Петра Авена были введены вскоре после начала СВО, 28 февраля 2022 года. Тем не менее Фридман — и после того, как Лондон наложил санкции, — продолжал проживать в купленном еще в 2016-м особняке за 65 млн фунтов в столичном районе Хайгейт, отмечало в марте прошлого года издание Business Week. Судя по декабрьскому задержанию, дела бизнесмен также продолжал вести в Британии.

Обладателя 4,3 млрд долларов Авена тогда же, в марте прошлого года признали «прокремлевским олигархом», посадили на ту же «диету» в 2,5 тыс. фунтов на расходы. В октябре 2022-го британский суд ослабил гайки, разблокировав с замороженных счетов Авена 1,16 млн фунтов и повысив ежемесячный лимит расходов до 60 тыс. фунтов. Но, как сообщала The Telegraph, NCA так и не отстала от российского бизнесмена — расследование против Авена по обвинению в нарушении международных санкций продолжается. Резонно предположить, что от предпринимателя также ждут «благотворительности в пользу Киева». Показательно, что в интервью Financial Times бизнесмен заверил в сочувствии народу Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя тогда инцидент с Фридманом, напомнил известную фразу Владимира Путина, произнесённую еще в 2002-м: те, кто держат средства за границей, «замучаются пыль глотать, бегая по судам» в попытках вернуть арестованное. «Слова, сказанные 20 лет назад, оказались пророческими», — заметил Володин, напомнив, что если раньше у бизнесменов арестовывали «яхты, виллы, автомобили, самолёты», то теперь дошло до арестов самих владельцев.

«И, кстати, собственников обязывают через суд содержать арестованные дома и яхты, поддерживать в приемлемом состоянии. Хотя пользоваться этим невозможно. Миллионерам суд разрешает траты по заявлению их адвокатов — считают, сколько нужно средств «на житьё», — сказала ИА Регнум специалист по международному праву Мария Ярмуш.

«Причём давление на российский бизнес в целом — это действительно уже достаточно долгосрочная тенденция. Заморозка российских активов постепенно набирала обороты ещё 2014 года, когда произошло присоединение Крыма к России», — заметил в комментарии ИА Регнум старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Возникает резонный, хотя и наивный вопрос — что в таком случае держит российских бизнес-магнатов на британских берегах.

Лондонская мышеловка — «деньги не выпускаем, а значит, контролируем»

«Богатые люди, которые выводили свои средства в офшоры, зачастую стремились их реализовать в Лондоне, в том числе приобретая недвижимость и другие активы, — сказала ИА Регнум профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина. — Они также активно занимались политическим лоббированием, пытались понравиться британским политикам, чтобы обеспечить сохранение своих активов. Часто судебные разбирательства между российскими предпринимателями шли в арбитражных судах именно Великобритании».

Zuma/TASS Роман Абрамович

Позиция Британии «мы деньги впускаем, но обратно не выпускаем, мы уже их контролируем» означает: они через ресурсы контролируют и конкретных людей, полагает собеседница. «И эта стратегия была очевидна всегда: кто контролирует финансы, тот контролирует лица. Наши олигархи, как мышки на сыр, бежали активно в эту мышеловку, а когда они туда забежали, она за ними захлопнулась», — заметила Ерёмина.

Заморозка активов богатых российских инвесторов в Британии, вполне вероятно, обусловлена внешнеполитическим фактором, допускает экономист и политолог Василий Колташов. Власти Британии, грозя отъёмом имущества, могут требовать от конкретных миллиардеров выполнения ключевого политического заказа, а именно — смены власти в России.

«Британские власти устали от бесконечных жалоб российских богачей, в том числе на то, что в России «всё так устроено», что они «не могут организовать» полноценный «майдан» и в конечном итоге — государственный переворот», — сказал Колташов ИА Регнум.

Кроме того, показательно наказывая «русских олигархов» и тем самым «помогая Украине», британская власть решает внутриполитические задачи, полагает Охошин. Он полагает — все составы правительства последнего времени (и нынешний кабинет Риши Сунака не исключение) стремятся превратить украинский конфликт в часть внутрибританской повестки и тем самым сместить внимание общества с собственных проблем: высоких темпов инфляции, экономической рецессии, социальных протестов. «Российский след в инвестициях как объект расследования британского правительства поможет ему получить дополнительную поддержку со стороны электората — впрочем, ненадолго», считает политолог-британовед.

«Надёжная гавань» оказалась пиратской

Итак, бизнесменам поставлено издевательское условие — публичная поддержка Украины, «добровольная» передача захваченных активов Киеву (но рестрикции при этом могут и не снять). Британская власть пытается столь же «показательно наказать» и Российское государство, фактически украв замороженные 18 млрд фунтов наших суверенных активов. Ещё в феврале депутат парламента Крис Брайант заявил — существует возможность «обойти» фундаментальное право собственности (в данном случае, право собственности Российского государства), закон позволяет передать эти деньги Украине.

Судя по упомянутому выше сообщению The Guardian, на Даунинг-стрит считают: они могут шантажировать Москву сохранением санкций (если Россия не выплатит Украине компенсацию «на восстановление», а этого явно не произойдёт) и грозить в любой момент «конфисковать» арестованные деньги якобы на законной основе.

Британия далеко вышла за рамки международного права, которого она декларативно придерживается, констатируют юристы. «Нельзя заморозить суверенные активы любого государства, изъять, кому-то передать — по решению суда своей юрисдикции или через некую международную комиссию, — отмечает Мария Ярмуш. — Они пытаются каждый раз придумать что-то новое, но здесь ничего придумать нельзя».

При этом деньги, вероятнее всего, потеряны безвозвратно. Ещё в декабре прошлого года Центробанк назвал крайне низкой вероятность возврата заблокированных на Западе банковских активов, хотя де-юре они — пока — не конфискованы.

На пике антироссийской кампании Британию не смущает даже то, что в перспективе она действует себе во вред, теряя в глобальном масштабе статус надёжной «гавани» для вложения и хранения частных и государственных сбережений, констатирует Ярмуш.

Куда бежать и чем отвечать

Состоятельным россиянам, попавшим «под каток британской государственной машины», в ближайшей перспективе придётся сложно, прогнозирует Охошин. «Они могут, конечно, в судебном порядке подавать жалобы в Верховный суд», — рассуждает эксперт. Но предыдущая практика показывает, что это не возымеет эффекта.

Сейчас у российских миллиардеров остаётся лишь одна возможность — вывести в другие страны те активы, которые не учло правительство Великобритании, полагает Охошин. Причём это явно не могут быть страны НАТО и прочие зависимые от них юрисдикции. А именно они пользуются особым признанием у состоятельных россиян.

Если допустить, что у отдельно взятого российского бизнесмена возникнет возможность разморозить какие-то активы и попытаться их перенести в любую другую популярную у global Russians юрисдикцию, политическая повестка Запада не позволит перепрятать средства.

Если частный капитал сможет «ответить» британскому государству, лишь попытавшись вывезти из королевства не учтённые Лондоном деньги (остаётся надеяться, что вывезти на родину), то у Российского государства есть реальные инструменты для ответа. Британские власти фактически сами выдали России карт-бланш на ответные действия, отмечает профессор Ерёмина.

«Против России ввели уже все санкции, какие только возможны, — считает она. — Поэтому у России сейчас есть абсолютно любые возможности для ответа, в том числе зеркального. Наши западные «партнёры», видимо, этого не понимают, надо им «объяснить». И какие-то точечные удары вполне допустимы».

В конце апреля, напомним, президент Владимир Путин подписал указ, подразумевающий симметричный ответ. После изъятие российского имущества за рубежом или ограничения прав на него Россия будет вводить внешнее управление находящимися в России активами собственников из соответствующих недружественных стран. Указ уже работает, во внешнее управление Росимущества были переданы акции энергетических компаний — «Юнипро» (здесь пакет акций косвенно принадлежал правительству Германии) и «Фортум» — речь идет об акциях, принадлежащих финскому концерну.

При этом достойные ответы на новые антироссийские выпады недружественных стран, включая Великобританию, могут быть не только экономическими, считает Ерёмина.

«Мы совсем не используем именно политико-идеологические, — замечает она. — Этим вопросом никто у нас практически не занимается. Например, тема нарушения прав человека в Великобритании. Это тема очень перспективная и будет прекрасно воспринята в других странах. В первую очередь — в тех, которые ранее были британскими колониями. Этим надо заниматься».