Москва, 4 декабря, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Пророческими назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин слова президента России Владимира Путина о тех, кто «замучается пыль глотать». Об этом сообщается в телеграм-канале Володина 4 декабря.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Сообщение начинается с иронической фразы о «страдальцах, покинувших Родину». Володин напоминает, что у российских бизнесменов на Западе сначала отнимали собственность — «яхты, виллы, автомобили, самолёты». Теперь же дело дошло до арестов самих эмигрировавших.

«В этой связи хочется вспомнить, о чём говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства», — сообщил спикер Госдумы.

«Слова, сказанные 20 лет назад, оказались пророческими», — подчёркивает он, добавив, что нужно было не уезжать, а развивать свою страну — Россию. Ведь именно в России эти деятели смогли реализовать себя, а потому России обязаны всем.

Напомним, президент некогда заявил, что уехавшие на Запад бизнесмены замучаются «пыль глотать, бегая по кабинетам», когда их активы будут арестованы. Эту фразу он произнёс ещё в 2002 году на IV съезде Торгово-промышленной палаты. В июне нынешнего года Путин напомнил, что предупреждал бизнесменов, предлагал им вернуться в страну, пока не поздно.