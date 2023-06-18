Лондон, 18 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Роман Абрамович до сих пор не дал письменного согласия на то, чтобы деньги от проданного им британского футбольного клуба «Челси» передали Украине. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сергей Карпухин/ТАСС Роман Абрамович

Ранее Абрамович, продав клуб, заявил, что хочет передать вырученные £2,3 млрд в благотворительный фонд на нужды пострадавших по обе стороны конфликта России и Украины. Деньги заморозили на банковском счете в Великобритании, принадлежащем фонду Fordstam.

«При этом министерство иностранных дел Великобритании ещё не дало зелёный свет на перевод денег. Правила, касающиеся разморозки денег, позволяют направлять их исключительно на украинские гуманитарные цели», — отметили в издании.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли уже заявил, что не может гарантировать разморозку средств до того, как министерство уйдёт на каникулы, длящиеся с июля по сентябрь. В Fordstam сообщили журналистам, что рассчитывали передать деньги Киеву прошлым летом, потом в январе 2023 года.

«Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать на Украину до того, как к концу года снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдёт», — заявили в фонде.

Абрамовичу пришлось продать «Челси», чтобы клуб не попал под антироссийские санкции. Американский миллиардер Тодд Боли в мае 2022 года заплатил за клуб £2,5 млрд. После расходов, связанных со сделкой, осталось £2,3 млрд. В пресс-офисе Абрамовича сообщили, что он не может получить эти деньги.

Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года. За это время клуб пять раз становился чемпионом Англии, столько же выигрывал Кубок Англии, трижды получал Кубок английской лиги, дважды побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.