Москва, 27 апреля, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Активы компании Uniper и Fortum перешли во внешнее управление Росимущества из-за их стратегической роли, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА REGNUM Россия

«Предусматривается введение временного управления в отношении косвенно принадлежащих правительству Германии акций ПАО «Юнипро» (83,73%) и принадлежащих финскому концерну акций ПАО «Фортум» (98,23%)», — уточнили в Росимуществе.

Отмечается, что внешнее управление долями зарубежных компаний передано с даты подписания президентом России Владимиром Путиным Указа «О временном управлении некоторым имуществом» — с 25 апреля.

Данная мера вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования энергетики России. Это позволит обеспечить бесперебойную работу значимых для экономики страны компаний, а также исключить риски влияния политики некоторых недружественных стран с целью оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Указ президента России Владимира Путина о мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом является ответом на агрессивные действия недружественный стран. По его словам, в ряде стран наблюдается переход к фактической конфискации имущества. Вместе с тем данный указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.