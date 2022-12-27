Москва, 27 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Центробанк России назвал вероятность возврата заблокированных на западе активов российских банков крайне низкой. Регулятор предложил ряд мер для таких банков, в том числе рассрочку на десять лет по созданию резервов.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

«У ряда банков также были заблокированы средства в Национальном расчетном депозитарии (НРД) после введения в отношении него санкций. Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими», — говорится в докладе ЦБ.

Как отмечается, с юридической точки зрения активы банков пока не конфискованы. При этом они обесцениваются, а создание по заблокированным активам в настоящее время 100%-ного резерва расценивается как слишком консервативный подход, который может привести «к существенному сокращению прибыли и капитала отдельных банков, снижению потенциала кредитования», говорится в докладе.

Из мер, которые можно применить, Центробанк называет предоставление банкам десятилетнего срока по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам.