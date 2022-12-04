Москва, 4 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Задержание Михаила Фридмана в Лондоне объяснил 4 декабря источник ТАСС: бизнесмена британские власти заподозрили в нарушении санкций. В итоге его отпустили под залог.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

«Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введённых в отношении него санкций», — заявил источник.

Напомним, накануне, 3 декабря, стало известно, что в Лондоне задержали «богатого российского бизнесмена» — с такой формулировкой выступило британское Агентство по борьбе с преступностью.

Указывалось, что задержанному 58 лет. Его якобы задержали «по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана МВД и сговоре с целью дачи ложных показаний».

Уточнялось, что бизнесмена задержали в его резиденции в Лондоне ещё 1 декабря. Ещё британские службы задержали мужчину 35 лет, работавшего в том же доме, и другого 39-летнего мужчину. Всех их подозревают в отмывании денег.

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