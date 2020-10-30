Фальсификация выборов в Белоруссии привела к системному кризису, грозящему перерасти в полноценную гражданскую войну. В ноябре 2019 года Александр Лукашенко фактически назначил новый состав двухпалатного Национального собрания, а в августе 2020 года — самого себя президентом Белоруссии. Он также назначает состав правительства, органов прокуратуры и следствия, судейского корпуса, замкнутую на него вертикаль исполнительной власти — вплоть до заместителей райисполкомов, ректоров вузов и так далее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Белоруссия формально является республикой, но фактически — вариацией на тему монархии с ярко выраженными признаками тирании, как в Средней Азии. Конституция формально не отменена, но фактически её нормы выхолощены. Критика политики властей официально приравнена к экстремизму.

До недавнего времени действовала уголовная ответственность за деятельность диссидентов «от имени незарегистрированной организации», что явилось следствием фактического запрета на госрегистрацию партий и организаций не только оппозиционных, но и нелояльных к догмам официоза. Минюст Белоруссии третий год отказывает в государственной регистрации общественной организации «Бессмертный полк».

В начале 90-х годов в постсоветской Белоруссии действовало более полусотни политических партий, сейчас — 15. С начала нынешнего века не было зарегистрировано ни одной новой партии — ни левой, ни правой. Многие годы с противодействием в госрегистрации борются принудительно маргинализированные и отправленные в подполье «Белорусская коммунистическая партия трудящихся» (БКПТ), «Белорусская христианская демократия» (БХД) и многие другие.

БелТА Зал заседаний палаты представителей Белоруссии

Русское движение подавляется даже на уровне культурно-просветительских объединений, не говоря уж о чём-то большем. Знаковой стала ликвидация Минского общества русской культуры «Русь» в День России. Активное участие в этом принимало посольство России в Белоруссии, более чем лояльное к местным властям (обычная практика МИД РФ). Бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков лично участвовал в политических репрессиях, помогая надолго упрятать за решётку трёх белорусских публицистов, критиковавших русофобию, — в том числе в рамках официальной политики «белорусизации», «разворота на Запад» официального Минска и саботированияобъединения в рамках Союзного государства.

Украинская катастрофа 2014 года стала недостаточно хорошим уроком. Как и прежде, Москва делает ставку на едва удерживающегося на штыках Лукашенко, довольствуется имитацией интеграции и надеется, что в Белоруссии будет как-то иначе, чем в других отторгнутых от России уделах.

Российское руководство продолжает оказывать режиму Лукашенко огромную помощь, оцениваемую в миллиарды долларов ежегодно. Всё это происходит на фоне урезания бюджетных расходов и сдерживания доходов населения, оправдания пенсионной реформы, сопровождается ссылками на последствия карантинных мер в условиях пандемии и прочие обстоятельства. Помощь режиму Лукашенко преподносится как помощь Белоруссии.

На самом деле помощь приходила и приходит узкой группе лиц, власть которой держится сейчас на штыках. Именно она заинтересована в «суверенитете», «независимости» и «многовекторности» отторгнутого от России региона. Именно она подняла новую волну «белорусизации» и взрастила когорты системных и аффилированных с ними внесистемных националистов, опирающихся на мощную поддержку с Запада. Именно она разрабатывала и проводила в жизни проекты экономической «диверсификации» и гуманитарного обособления, затевала и активно участвовала в информационных и торговых войнах с Россией.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

С августа 2020 года у официального Минска изменилась лишь риторика — теперь пресловутые «кукловоды» так называемого «белорусского майдана» видятся официозу не в России, а на Западе. Всё остальное осталось прежним. Экономической интеграции даже в формате Союзного государства нет. Политической интеграции нет. Гуманитарной интеграции не было, нет и, видимо, в обозримой перспективе не будет.

При таком положении дел Россия продолжает всячески (в том числе политически, информационно, финансово) поддерживать обанкротившийся режим. Апологеты такой линии парадоксальным образом ссылаются на недопустимость «украинского сценария», который был реализован в подобных условиях.

Спецслужбы Белоруссии готовы подыграть. Впервые с конца прошлого века дана отмашка на легализацию сразу нескольких «пророссийских» партий и организаций, о чём сообщили несколько государственных СМИ Белоруссии, включая телеканалы и информагентства. Такое внимание в нынешнее время не может быть случайностью. Помимо привлечения российских инвестиций партии предстоит выполнить ещё несколько задач. Например, собирать вокруг себя и сдерживать от несогласованных действий пассионариев западнорусского движения.

Обострение политического кризиса в Белоруссии поставило перед её нынешним руководством задачу тотальной мобилизации всех ресурсов. Продажа «российской угрозы» на Запад не состоялась. В традициях «белорусского продовольственного офшора» тот же товар, но с другой этикеткой Минск пытается продать Москве.

Протестные манифестации в Белоруссии продолжаются третий месяц. Всё это время госагитпроп уверяет: они «сдулись», протестная активность затухает. Замглавы президентской администрации Андрей Кунцевич публично демонстрирует неадекватность, утверждая, что радикализация уличных акций «способствуют консолидации белорусского общества вокруг власти», что наблюдается «возрастающая поддержка действий силовиков и повышенная активность конструктивных инициатив граждан».

President.gov.by Александр Лукашенко и Андрей Кунцевич

На самом деле раскол в белорусском обществе углубляется, сопровождаясь отдалением правящей верхушки от широких масс и восприятием ими «правоохранительных органов» как карателей, гангстеров и даже «фашистов» (самое обидное прозвище в «республике-партизанке»). Как показала минская манифестация 25 октября, массовость уличного протеста сохраняется и в любой момент может пойти на резкий подъём. Более того, появились новые формы протестной активности — «женские марши», «марши пенсионеров», «марши инвалидов» в дополнение к обыденным «воскресным маршам».

Власти отвечают резиновыми пулями, светошумовыми гранатами, пытками в РУВД и изоляторах, погромами укрывающих манифестантов заведений общепита и квартир в спальных районах. Студентов массово отчисляют с вручением справок из военкоматов (БНТУ, БГУИР, БГАИ, БГМУ, БГУКИ, БрГТУ, ГрГУ, БГУФК). Рабочих увольняют («Гродно Азот», «Беларуснефть»). Журналистов лишают аккредитаций, избивают, уничтожают их технику и отснятые материалы, выдворяют (российских) и бросают за решётку (белорусских).

Увольняют актёров провинциальных и столичных театров, высказавшихся против насилия и репрессий. Из-за этого отменены все представления минского Большого театра оперы и балета, изменён репертуар Гродненского областного драмтеатра. Причём однотипность их протестных акций (исполнение националистического гимна) указывает на хорошую организацию и давно проводившуюся идейно-политическую работу. Её свита голого короля (Якубович, Янчевский, Кунцевич и другие «идеологи») долго и усиленно не замечала, а теперь не находит ничего лучшего, чем отрицать очевидное, выдавать желаемое за действительное и поощрять репрессии.

Протесты такими мерами удаётся сдержать, но не остановить. Интернет заполнен оппозиционными видеообращениями и открытыми письмами школьных учителей и вузовских преподавателей (147 преподавателей БГМУ, десятки преподавателей МГЛУ, БГУ, БГУИР, БНТУ и других вузов), медиков, учёных, спортсменов, послов и многих других из тех, кому есть что терять. Трудно заподозрить всех их в «продажности».

Зато совсем не трудно констатировать проигрыш Лукашенко в идеологической войне. Способствовали этому «белорусизация», создание коррупционных схем «освоения» бюджетных средств на «идеологию», продвижение по карьерной лестнице бесталанных «преданных президенту» и «чего изволите», формирование нескольких колец политической самоизоляции единственного политика и его ближайшего окружения. Такое положение дел было терпимым до нынешнего системного кризиса, совпавшего с сокращением спонсорской помощи России.

Показательным стал случай в Минской областной клинической больнице. После задержания на протестной акции двух анестезиологов главврач АлександрЛинкевич потребовал от них уволиться, пригрозив в случае отказа создать условия для увольнения. Сотрудники МОКБ отменили плановые операции и побеседовали с главврачом, а также Зиновием Гозманом — замначальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома. Перспектива заново набирать персонал медучреждения не вызвала воодушевления у Гозмана и Линкевича, вследствие чего последний дезавуировал свой ультиматум.

Guzmo.gov.by Зиновий Гозман вручает грамоту медицинской сестре

Таким опытным путём Лукашенко и его окружение выяснили, что в Белоруссии существуют корпоративная солидарность помимо силовиков. Переход врачей в контрнаступление — первая ласточка, за которой могут последовать другие.

Рельсовая война, саботаж, поджоги, забастовки и другие формы сопротивления с осени 2020 года вошли в обыденную практику. МВД проинформировало 27 октября о 20 случаях наложения металлической проволоки на рельсы, что блокировало движение поездов, отмечая: «С начала года зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки».

Внутриполитический кризис осложняет кризис внешнеполитический. США, Евросоюз и их сателлиты восстановили режим санкций, расширили чёрные списки белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов. Лукашенко пытается подавать сигналы о готовности к диалогу и развитию взаимовыгодного сотрудничества, однако слушать его пока не желают.

В ходе состоявшегося 29 октября совещания Лукашенко говорил о западной агрессии (год назад потенциальный агрессор был с другой стороны), совершенно справедливо констатировав: вчерашним друзьям и партнёрам «нужна вся Белоруссия». Ещё недавно они готовы были взять её по частям.

На том же совещании произошло, по белорусским меркам, событие: Лукашенко объявил об отставке ряда силовиков. Совбез Белоруссии второй раз за два месяца потерял своего руководителя: Валерий Вакульчик назначен президентским помощником — инспектором по Брестской области. В сентябре он был главой КГБ, сменив на госсекретарской должности Андрея Равкова. Оба принимали участие в политических репрессиях, оскандалились с «делом вагнеровцев» и не проявили себя должным образом в нынешнем кризисе.

President.gov.by Валерий Вакульчик (крайний справа)

Юрий Караев снят с должности главы МВД и назначен помощником президента по Гродненской области. Министром стал начальник ГУВД Мингорисполкома, хорошо зарекомендовавший себя во время подавления нынешних и прежних оппозиционных выступлений Иван Кубраков.

Помощником президента по Минску назначен теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков. Он также обвинялся в расправах над оппозиционерами и даже в личном соучастии в избиениях и пытках.

Если это была своеобразная кость своим внутренним и внешним врагам, то бросил он её совсем неуклюже. Оппозиция требует не пересадки троицы в другие кресла, а следствия и показательного суда.

Если это была ротация кадров силового блока, то выглядела она, мягко говоря, несвоевременно. Силовики расценили произошедшее как «слив» лично преданных вождю генералов.

Если это была реализация некоей административной задумки, то смысл её не совсем понятен. Лукашенко назначает глав облисполкомов и вообще все ключевые фигуры в регионах. Комитет госконтроля теперь выглядит как избыточная структура.

С усилением полномочий президентских помощников (что было поручено проработать Наталье Кочановой) создаётся параллельная властная вертикаль. И это очевидная новая проблема, дополняющая старую — короткую скамейку запасных.

Во время «кадрового четверга» 29 октября Лукашенко обнародовал ещё несколько странных инициатив. В частности, он поручил перекрыть для обывателей границу с Польшей и Литвой. Он также сообщил об отданном поручении правительству, анонсировав решение: «В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей».

«Первым пострадает выпускник Венской дипломатической академии Владимир Макей», — прокомментировал незавидную участь главы МИД Белоруссии ТГ-канал «БелоРусский диалог».

Mfa.gov.by Владимир Макей

Тем временем вовсю идёт невразумительный процесс подготовки VI «Всебелорусского народного собрания». Ранее этот неформальный «клуб любителей Лукашенко» выполнял сугубо церемониальные функции — заслушивал и одобрял его предвыборные программы и официальные планы на пятилетку, а с недавнего времени — поствыборные отчёты. За небольшую мзду в виде наручных часов, канцтоваров, печек СВЧ и тому подобное в предвкушении богатого стола участники престижной тусовки награждали главного оратора бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. Как в старые добрые времена, голосовали «за» единогласно.

Конституцией и законами деятельность такого параллельного органа не предусмотрена — как и оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии», создание которого инициировала противостоящая Лукашенко из-за границы Светлана Тихановская. Генпрокуратура и СК осуществляют уголовное преследование членов КС, участников сходок криминальных авторитетов и оппозиционных манифестаций, игнорируя многолетнюю деятельность «всебелорусского курултая».

Ныне через этот находящийся вне правового поля орган планируется провести одобрение проекта новой Конституции. Её принятие планируется осуществить через референдум. «И, как он сам сказал, организации на этой базе выборов и в парламент, и президентских выборов», — сообщил 29 октября Владимир Путин.

Однако до этого проект новой (или обновлённой) Конституции предстоит одобрить на «Всебелорусском народном собрании». Оргкомитет по подготовке заседания этого странного органа возглавил премьер-министр Роман Головченко.

Для легитимации затеи бюрократия специально создала «диалоговые площадки». Участие в них регламентировано местными «вертикальщиками», имитируют «всенародное обсуждение» поправок и «общенациональный диалог» специально отобранные люди. От их имени, по слухам, осуществляется выдвижение кандидатур участников «Всебелорусского народного собрания».

Вместо цивилизованного диалога нынешнее руководство Белоруссии предпочитает имитацию такового. Впрочем, как и выборов, как и объединения с Россией, как и многого другого. Похоже, именно это имел в виду председатель палаты представителей Нацсобрания Владимир Андрейченко, когда 28 октября зачитал такой текст: «Надо сказать, что в общественную дискуссию, развернутую в рамках этой работы во всех регионах, сегодня включается все больше белорусов. В процесс вовлечены представители практически всех слоев общества, эксперты, крупнейшие общественные объединения, бизнес-союзы. Вместе с тем попытки сорвать начавшийся общенациональный диалог не прекращаются».

House.gov.by Владимир Андрейченко

«Сегодня каждый белорус — участник глобального общенационального диалога», — пересказывало спич Андрейченко государственное телевидение.

О степени адекватности окружения Лукашенко говорит также вывод Андрейченко о результатах социально-экономических процессов в республике за девять месяцев: «Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост валового внутреннего продукта по отношению к январю». То есть курс верный и успехи есть, несмотря на то, что, по официальным данным, ВВП падает, безработица растёт, и наступила вторая волна пандемии после неоднократно объявленных «побед над коронавирусом».

Номенклатурно-холуйские «диалоговые площадки», как и «всебелорусское народное собрание», как и многое другое, явленное в белорусском официозе, — явления из параллельного мира. В таких случаях старожилы говорят: «два мира — два Шапиро».

В интерпретации происходящего уже путается сам Лукашенко. С его слов уже непонятно, кто ломает двери в квартирах и у кого на самом деле проблемы с наркотиками. Сторонники вечного правления Лукашенко и пламенные борцы с угрозой «майдана» предлагают бороться с фашизмом методами гестапо, перенимать террористический опыт украинских необандеровцев и сжигать их идейных побратимов в минском Доме профсоюзов по образцу «Одесской Хатыни» 2 мая 2014 года.

Конь Лукашенко хромает на все четыре ноги. Белоруссия переживает политический, экономический, социальный и идеологический кризис. Отвернуть от пропасти уже не получится.